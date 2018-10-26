"Питтсбург" разгромил "Калгари", Малкин сделал 2 голевые передачи

"Питтсбург" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 9 шайб. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Питтсбург" - 1:9 (0:3, 0:4, 1:2)
Голы: Кросби - 3 (Летанг, Брассар), 4:23 - 0:1. Хернквист - 3 (бол., Кросби, Малкин), 14:19 - 0:2. Раст - 1 (Симон, Олексяк), 19:08 - 0:3. Кессел - 5 (Малкин, Брассар), 21:17 - 0:4. Хернквист - 4 (Шихан, Дюмулин), 26:28 - 0:5. Кессел - 6 (Летанг, Раст), 29:19 - 0:6. Дж. Джонсон - 1 (бол., Брассар, Мяяття), 39:39 - 0:7. Гюнтцель - 5 (Кросби), 53:55 - 0:8. Нил - 2 (Монахэн, Дюбе), 58:00 - 1:8. Каллен - 1 (Симон), 58:34 - 1:9.
Вратари: Смит (Риттих, 29:19) - Мюррей.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 39 (10+15+14) - 36 (14+13+9).
Наши: - - Малкин (15.32/2/+1).
26 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.