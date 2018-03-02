"Питтсбург" пропустил 8 шайб от "Бостона", Малкин набрал 2 очка

"Бостон" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:4. В составе "Брюинз" хет-трик сделал нападающий Давид Крейчи, 3 (2+1) очка заработал Давид Пастрняк.
За "Пингвинз" 19 минут 19 секунд отыграл форвард Евгений Малкин. Россиянин набрал 2 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Питтсбург" - 8:4 (5:3, 3:0, 0:1)
Голы: Мяяття - 6 (МАЛКИН), 0:35 - 0:1. Крейчи - 12 (Рик Нэш, Хара), 1:45 - 1:1. Пастрняк - 23 (Маршан, Рай. Нэш), 2:53 - 2:1. Рик Нэш - 20 (бол., Краг, Маршан), 5:27 - 3:1. Кессел - 27 (Хернквист, МАЛКИН), 9:27 - 3:2. Бэкес - 11 (Джионта), 12:49 - 4:2. Краг - 11 (Пастрняк, Рай. Нэш), 16:07 - 5:2. Шихан - 9, 19:57 - 5:3. Крейчи - 13 (бол., Холден, Дебраск), 22:16 - 6:3. Крейчи - 14 (бол., Джионта, Макэвой), 34:33 - 7:3. Пастрняк - 24 (Хара, Макэвой), 37:42 - 8:3. Мяяття - 7 (Кессел, Брассар), 45:15 - 8:4.
Вратари: Раск - Десмит (Джерри, 5:27).
Штраф: 17 - 19.
Броски: 38 (14+15+9) - 26 (7+8+11).
Наши: - - Малкин (19:19/2/0).
2 марта. Бостон. TD Garden.
True Timati
Кросби пора менять. Мертвый в этом сезоне. Малыч с Киселем зажигают в две будки
07:06
Весёлый©
[немного впечатлений и инфографики с экрана трансляции] Туука Раск в воротах - 8-1-3 против Пингвинов в последние 12 встреч. Пингвины реализовали больше 40 процентов большинства в последние 7 игр. Лидеры пингвинов по количеству очков, набранных в большинстве - топы всей лиги (Кессел - 34, Кросби - 32, Малкин - 30 с еще 4-мя игроками, и лишь у Уилера - 33). Где самые топы - у нас/них в клубе! Пингвины 28-7-3, когда забивали первыми, но не в этот раз. Малкин набрал 44 очка в последних 27 матчах (24+20). Бостон не забивал в большинстве в последних 6-ти матчах вроде, но в этом прорвало. ДеСмита поменяли на Джарри после трех. "У Майка Салливана нет третьего вратаря!" Хорнквист приложился в голову Макэвою на грани. Дебютировали Джионта и Холден. Макэвой не реализовал выход один на один. "Хорнквист зарабатывает синяки на пятачке", наверное, не вялый швед. Макэвой полез мстить Хорни, и Малкин снова дерется! Также в игре был продемонстрирован крыс-о-спин! И поединок гигантов, Хары и Олексияка. Кто там не верил в Джионту? Очень много выигранных единоборств вблизи ворот соперника. Худобин со скамейки обнимает Крейчи "with a little love". Комментаторы утверждали также, что для пингвинов крайне подходит девиз "лучшая защита - это нападение". Пастернак не забил в пустые, затянул с паузой, но сразу после этого исправился. Нэш-Первый очень круто вогнал Летанга в ворота. Не играл любимый по произношению игрок комментаторов - Грызлик. Кросбайка была заметна только на вбрасываниях. Васёк и Вервольф, плачьте по вашему киперу. ЗЫ. Мята - топ.
07:01
Adios Amigos R...
А Бостон-то и без Бержеронки есть кому тащить:%)
06:50
gibson
Бэкапы молодцы, достойно заменили Мюррея!
06:23
fifa_guru
два Нэша пошли в дело. и это еще без нашей машины)) Торонто держиись!
06:09
Идриси
Мышонок потащит?
06:07