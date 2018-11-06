"Питтсбург" проиграл "Нью-Джерси", Малкин отметился удалением

"Питтсбург" на своем льду уступил "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" потерпел четвертое поражение кряду.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двухминутным удалением в середине третьего периода.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Батчер - 1 (Андерсон, Ди), 2:24 - 0:1. Олексяк - 4 (Мяяття, Гюнтцель), 9:24 - 1:1. Бойл - 4 (Лавджой, Ди), 12:27 - 1:2. Бойл - 5 (бол., Палмиери, Батчер), 27:38 - 1:3. Бойл - 6 (бол., Холл, Батчер), 39:40 - 1:4. Зэйджак - 4 (Сиверсон, Юханссон), 40:19 - 1:5.
Вратари: Мюррей (Десмит, 40:00) - Кинкейд.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 36 (11+14+11) - 39 (14+13+12).
Наши: Малкин (18.53/1/-1) - -.
6 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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