"Питтсбург" проиграл "Нью-Джерси", Малкин очков не набрал

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил на своей площадке "Нью-Джерси" - 2:3. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин очков в этой игре не набрал. Россиянин провел на льду 20 минут 51 секунд, нанес 5 бросков по воротам и набрал показатель "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кросби - 21 (Дюмулин, Гюнтцель), 8:17 - 1:0. Палмиери - 17 (Сиверсон, Холл), 12:19 - 1:1. Холл - 27 (бол., Сиверсон, Зэйджак), 24:25 - 1:2. Ханвик - 4 (Гюнтцель), 37:02 - 2:2. Ноесен - 9 (Грин, Зэйджак), 45:01 - 2:3.

Вратари: Десмит (58:18) - Кинкейд.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 38 (17+7+14) - 38 (13+16+9).

Наши: Малкин (20:51/5/-1) - -.

28 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.