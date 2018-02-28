"Питтсбург" проиграл "Нью-Джерси", Малкин очков не набрал

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил на своей площадке "Нью-Джерси" - 2:3. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин очков в этой игре не набрал. Россиянин провел на льду 20 минут 51 секунд, нанес 5 бросков по воротам и набрал показатель "-1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кросби - 21 (Дюмулин, Гюнтцель), 8:17 - 1:0. Палмиери - 17 (Сиверсон, Холл), 12:19 - 1:1. Холл - 27 (бол., Сиверсон, Зэйджак), 24:25 - 1:2. Ханвик - 4 (Гюнтцель), 37:02 - 2:2. Ноесен - 9 (Грин, Зэйджак), 45:01 - 2:3.
Вратари: Десмит (58:18) - Кинкейд.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 38 (17+7+14) - 38 (13+16+9).
Наши: Малкин (20:51/5/-1) - -.
28 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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Ara
презик- самое интересное - Холл до Васи еще не дорос- хоть и старше))
18:41
Ara
bezik__ Да я давно всех агитирую, что МВП сезона нифига не в Тампе, да и не Маки всякие жукообразные или нефтяные, а Холл. __ ЛОЛ. да ладно)) когда я писал в начале сезона, что чушь "два медведя в одной берлоге" (Эдмонтон) ты чего то про Холла думал по-другому))
18:21
Индисс
Весёлый©... Примечательно, что в прежние годы практически несмещаемым лидером был ... Кросби. Это опять же к вопросу, и как аргумент в споре о величии.===========А что тебя так удивляет? Кросби был и есть лидер НХЛ по многим статистическим показателям ! И не только статистическим. Он играет и будет ещё играть не один год как замечательный мастер. А самым важным показателем,имхо, является средний балл за одну игру в карьере-1,30 у Сида ! Кто там близко? И не надо притягивать за уши показатели типа " самый результативный в Лиге с 5 января по 18 февраля-ежегодно!" Много чего придумать можно . А ещё о величии игрока говорит наличие титула "Тэд Линдсей"-это высшее признание среди коллег стоит очень дорогого! Сейчас у Малыша спад временный-очевидно вызванный усталостью в последних сезонах и очередным сотрясом в прошлом ПО,который он мужественно доиграл с блеском до конца!
18:16
Werewolf
ростовский свин по результативной серии: холл 5 в истории за последнии 25 лет на равне с дени хитли по 22 матча,выше только кросби 25,кейн 26 и сундин 30_______Ну и на фиг ты это написал? ))) СЭ подглядел коммент твой и не обратила внимание на оговорку "за 25 лет"....Теперь выдает твою инфу с пометкой "за всю историю НХЛ" )))) Ты, получается, обидел Великого белоруса )))
17:19
Kurt
fifa_guru все же хотелось бы пары ВК-ФФ, ПП-НДД 06:32 Ну уж нет, пусть пингвинятина с фильками играет.
16:35
Долго наблюдал за идиотами на эт
Все такие умные)) Я тоже писал, что нефть лохи позорные, когда слили Холла
13:32
bezik
ростовский свин, кстати, я далеко не согласен, что трейд был неудачен для Ойлерз. Ларссон их самый надежный защитник, даже в этом сезоне играет на неплохом уровне. А вот Клефбомы, Секеры и Беннинги - в этом сезоне мусор
12:11
ростовский свин
bezik..агитировал ,помню; в свое время холл сильно растроился из-за ухода из эдмонтона-) а дьяволы хорошо укрепились -добавили глубины маруном и грабнером, а первое звено холл -хишир- палмиери и так очень хорошо.
11:39
ростовский свин
по результативной серии: холл 5 в истории за последнии 25 лет на равне с дени хитли по 22 матча,выше только кросби 25,кейн 26 и сундин 30
11:36
bezik
Да я давно всех агитирую, что МВП сезона нифига не в Тампе, да и не Маки всякие жукообразные или нефтяные, а Холл. Вытащил НДД со дна, наверняка в ПО, где вполне можно пободаться, ибо итак результат для Дьяволов отличный. Марун, Ватанен и Грабнер были взяты благодаря игре Холла. Весёлый©, а Кови в след. году вернется без всяких согласий НДД, срок прошел и возраст 35+.
11:07
Werewolf
Весёлый© Так, ребятки, появились хорошие новости. Вернее, они не сразу появились, а уже давно оформились, но спешу поделиться именно сейчас (специально терпел до матча именно этих команд, т.к. касается каждую!). В лиге ВНЕЗАПНО обнаружились два СУПЕР-ТОПА! Первый: результативная серия Холла составляет уже 22(!) матча, он набирает очки в каждом матче нового года. Так сразу и невозможно вспомнить, имел ли в последние годы кто-нибудь серию такой длины.________Сид, сезон 10-11, 25 матчей, в 2015 Кейн выдавал какую-то серию большую, вот только не помню сколько Матчей. А больше в ближайшее время и не припомню.
10:41
Весёлый©
Так, ребятки, появились хорошие новости. Вернее, они не сразу появились, а уже давно оформились, но спешу поделиться именно сейчас (специально терпел до матча именно этих команд, т.к. касается каждую!). В лиге ВНЕЗАПНО обнаружились два СУПЕР-ТОПА! Первый: результативная серия Холла составляет уже 22(!) матча, он набирает очки в каждом матче нового года. Так сразу и невозможно вспомнить, имел ли в последние годы кто-нибудь серию такой длины. За НДД вообще стоит дополнительно поглорить в оставшееся время, усилились норм, Ильюха вернётся в НХЛ только через их труп, Мститель любит Юху, а Уилл Бутчер (фамилия-то какова!) - вылитый Еронко. Второй: отрицать величие Ев-Гения Малкина не сможет теперь никто. Совсем никто. Малкин второй сезон лидирует по моему любимому статистическому показателю, points per 60 minutes (ну или "самый КПД-шный игрок). И никто его не сдвинет, скорее всего. Примечательно, что в прежние годы практически несмещаемым лидером был ... Кросби. Это опять же к вопросу, и как аргумент в споре о величии.
10:08
HBK621381
Играл с Кесселом и Шири, в целом пока не понятно.
10:05
Werewolf
Марио66 Ребзя, Брассар-то играл сегодня?______матч не смотрел, поэтому не скажу с кем и как он играл.
09:33
Werewolf
Марио66 Ребзя, Брассар-то играл сегодня?_____17 минут почти отыграл и 1-20 в ПП. 2 раза бросил, 4 раза хитанул, 1 потеря 1 перехват. 46% выигранных вбрасываний. Кстати, не знаю сколько Сид на точку вставал, но у него 72% выигранных вбрасываний )
09:30
Марио66
Ребзя, Брассар-то играл сегодня?
09:03
fifa_guru
все же хотелось бы пары ВК-ФФ, ПП-НДД
06:32