"Питтсбург" проиграл "Монреалю", несмотря на 2 очка Малкина

"Монреаль" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 по буллитам. 3 (2+1) очка в этой встрече набрал форвард "Канадиенс" Томаш Татар.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин набрал 2 (0+2) очка. В серии буллитов он свою попытку не реализовал.

В еще одной встрче "Ванкувер" обыграл "Флориду" - 3:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Питтсбург" - 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Симон - 1 (Спронг, Летанг), 3:13 - 0:1. Летанг - 3 (Кессел, Малкин), 15:16 - 0:2. Татар - 1 (Галлахер, Дано), 20:11 - 1:2. Галлахер - 2 (Питри, Татар), 27:38 - 2:2. Татар - 2 (бол., Друэн, Питри), 28:51 - 3:2. Кессел - 4 (бол., Кросби, Малкин), 31:14 - 3:3.

Победный буллит: Байрон.

Вратари: Ниеми - Десмит.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 40 (8+19+11+2) - 28 (7+4+14+3).

Наши: - - Малкин (18:19/1/+1).

14 октября. Монреаль. Centre Bell.

"Флорида" - "Ванкувер" - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Юбердо - 1 (Трочек, Мальгин), 32:31 - 1:0. Петтерссон - 5 (бол., Берчи, Бозер), 34:48 - 1:1. Трочек - 1 (Яндл, Хоффман), 37:20 - 2:1. Руссель - 1 (буллит), 38:15 - 2:2. Хорват - 3 (Берчи, Эдлер), 46:11 - 2:3.

Вратари: Раймер (58:30) - Нильссон.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 26 (11+8+7) - 30 (9+12+9).

Наши: Дадонов (18.20/2/+1), Киселевич (16.44/1/0), Мамин (12.11/0/0) - Голдобин (9.36/3/-1).

14 октября. Майами. BB&T Center.