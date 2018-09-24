"Питтсбург" проиграл "Детройту", Малкин очков не набрал

"Детройт" обыграл "Питтсбург" в предсезонном матче НХЛ - 3:2. Победная шайба на счету Трэвора Дэйли.
Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на льду 18 минут 42 секунды, форвард "Ред Уингз" Евгений Свечников отыграл 12 минут 31 секунду.
НХЛ
Предсезонный матч
"Питтсбург" - "Детройт" - 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Хаггерти - 2 (Ди Паули), 6:34 - 1:0. Расмуссен - 2 (Задина, Декейсер), 24:07 - 1:1. Атанасиу - 2 (Манта, Ларкин), 26:07 - 1:2. Дэйли - 1 (Велено), 29:54 - 1:3. Блюгерс - 1 (Хаггерти, Ди Паули), 31:46 - 2:3.
Вратари: Десмит (Джерри, 29:54, 58:36 - 59:19, 59:26) - Сятери.
Броски: 31 (11+8+12) - 33 (7+13+13).
Наши: Малкин (18:42/4/-2) - Свечников (12:31/1/0).
23 сентября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Материалы других СМИ