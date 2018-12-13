"Питтсбург" проиграл "Чикаго", Малкин отметился удалением и "-4"

"Чикаго" на своем льду выиграл у "Питтсбурга" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" прервал восьмиматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин очков не набрал, но отметился удалением в начале третьего периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Питтсбург" - 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Голы: Мартинсен - 1 (Дальстрем, Крюгер), 14:14 - 1:0. Сибрук - 4 (Тэйвз), 17:51 - 2:0. Раст - 2, 18:40 - 2:1. Раст - 3 (Грант), 25:46 - 2:2. Дебринкэт - 13 (бол., Кейн, Сибрук), 35:28 - 3:2. Раст - 4 (Мяяття, Астон-Ризе), 39:03 - 3:3. Крюгер - 4 (Мартинсен, Кит), 43:49 - 4:3. Тэйвз - 14 (п.в., Саад), 58:58 - 5:3. Саад - 9 (п.в., Тэйвз), 59:39 - 6:3.

Вратари: Кроуфорд - Десмит (57:38 - 58:58, 59:10 - 59:39).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 29 (13+8+8) - 43 (13+17+13).

Наши: - - Малкин (17.58/4/-4).

13 декабря. Чикаго. United Center.