"Питтсбург" проиграл "Баффало", Малкин сделал две голевые передачи

"Питтсбург" на своем льду в овертайме проиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сэйбрз" выиграл шестую встречу кряду, а "Пингвинз" потерпел четвертое поражение подряд.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Баффало" - 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Брассар - 2 (Хернквист), 8:46 - 1:0. Томпсон - 1 (Райнхарт, Ристолайнен), 11:43 - 1:1. Кессел - 10 (Пирсон, Малкин), 16:15 - 2:1. Гюнтцель - 7 (Хернквист), 21:24 - 3:1. Пирсон - 1 (Дж. Джонсон, Малкин), 25:00 - 4:1. Богосян - 2 (Скиннер, Айкел), 30:39 - 4:2. Нельсон - 1 (Окпосо, Шири), 38:12 - 4:3. Миттельштадт - 3 (Окпосо, Богосян), 51:12 - 4:4. Айкел - 5 (Ристолайнен), 60:45 - 4:5.

Вратари: Десмит - Хаттон.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 40 (15+16+9+0) - 40 (10+11+18+1).

Наши: Малкин (21.05/4/-1) - -.

20 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.