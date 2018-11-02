"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Малкина

"Айлендерс" по буллитам выиграл у "Питтсбурга" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 7-й в сезоне, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Питтсбург" - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Симон - 3 (бол., Гюнтцель, Мяяття), 6:20 - 0:1. Бэйли - 3 (мен., Сизикас), 34:46 - 1:1. Ли - 5 (Хикки, Нельсон), 50:11 - 2:1. Малкин - 7 (бол., Летанг, Кессел), 52:02 - 2:2.

Победный буллит: Бэйли.

Вратари: Грайсс - Мюррей.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 26 (10+8+6+2) - 31 (9+13+6+3).

Наши: - - Малкин (21.27/5/-1).

2 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.