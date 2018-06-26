"Питтсбург" подписал новый контракт с Растом

"Питтсбург" на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Брайаном Растом. Соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на четыре года, с зарплатой в 3,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне он провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (13+25) очков.