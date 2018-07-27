"Питтсбург" подписал контракт с вратарем Тристаном Джерри

"Питтсбург" заключил новый контракт с голкипером Тристаном Джерри, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона, в первом из которых контракт двусторонний, а во втором – односторонний. Средняя годовая зарплата в НХЛ составит 675 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне Джерри провел 26 матчей в регулярке НХЛ. В среднем за матч он пропускал 2,77 шайбы и отражал 90,8 процента бросков. Кроме того, на его счету 19 матчей в АХЛ за "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз".