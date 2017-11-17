"Питтсбург" победил "Оттаву", Малкин не забивает четыре игры кряду

"Питтсбург" в гостях обыграл "Оттаву" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" победили во второй раз кряду.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 16 минут, за которые нанес два броска и заработал двухминутное удаление. Россиянин не забивает уже четыре встречи кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Питтсбург" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Хернквист - 7 (Мяяття, Шири), 36:10 - 0:1. Гюнтцель - 6 (Дюмулин, Раст), 39:51 - 0:2. Пажо - 2 (Дзингел, Уайдмэн), 50:29 - 1:2. Шихан - 1 (п.в., Кросби, Летанг), 59:29 - 1:3.

Вратари: Андерсон (59:48) - Мюррей.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 22 (10+7+5) - 29 (8+12+9).

Наши: - - Малкин (16:13/2/0).

17 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.