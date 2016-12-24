05:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Питтсбург" победил "Нью-Джерси", Малкин отдал две передачи

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"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Нью-Джерси" со счетом 4:1. Две голевые передачи в составе "Пингвинз" отдал российский нападающий Евгений Малкин. На счету форварда в 34 матчах 37 (14+23) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Нью-Джерси" – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кросби - 24 (бол., Шульц, Кессел), 11:00 - 1:0. Фер - 4, 24:13 - 2:0. Палмиери - 6 (Мур, Холл), 33:24 - 2:1. Руведел - 1 (Куниц, МАЛКИН), 39:21 - 3:1. Хернквист - 8 (МАЛКИН), 52:05 - 4:1.

Вратари: Флери - Шнайдер.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 39 (10+17+12) - 24 (2+14+8).

Наши: Малкин (17:53/3/2) - Калинин (12:34/1/0).

24 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ВеликийПашаБуре

Как можно так неуважительно относится к показателям нашего лучшего хоккеиста??? Это полнейший непрофессионализм!! Ладно бы там речь шла о .....дцатом месте в списке бомберов. Так нет, один из лидеров гонки, один из ярчайших хоккеистов современности. Здесь любители, не говоря о специалистах должны знать "от и до". И это в спорт-экспрессе, флагмане отечественного спортивного ресурса!

10:40

Sправедливый

ВеликийПашаБуре. С точки зрения математики у них всё в порядке. ))) К тому же они указали, что 37 очков Малкин набрал в 34 матчах. ))) Всё правильно, сегодня была 35-ая, написать то о ней они написали, а вот статистику САМИ не подправили. Думаю, что взглянули сразу на сайт НХЛ, а там ведь тоже не сразу меняют. Не обижайся на них, они стараются... )))

08:09

Sправедливый

"Пингвинов" с победой. Кросби - щелкунчик? )))

06:36

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