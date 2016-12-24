"Питтсбург" победил "Нью-Джерси", Малкин отдал две передачи

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Нью-Джерси" со счетом 4:1. Две голевые передачи в составе "Пингвинз" отдал российский нападающий Евгений Малкин. На счету форварда в 34 матчах 37 (14+23) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Нью-Джерси" – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кросби - 24 (бол., Шульц, Кессел), 11:00 - 1:0. Фер - 4, 24:13 - 2:0. Палмиери - 6 (Мур, Холл), 33:24 - 2:1. Руведел - 1 (Куниц, МАЛКИН), 39:21 - 3:1. Хернквист - 8 (МАЛКИН), 52:05 - 4:1.

Вратари: Флери - Шнайдер.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 39 (10+17+12) - 24 (2+14+8).

Наши: Малкин (17:53/3/2) - Калинин (12:34/1/0).

24 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.