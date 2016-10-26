"Питтсбург" победил "Флориду", Кросби забросил первую шайбу в сезоне

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Флориду" - 3:2. Отметим, что к середине второго периода "Пингвинз" уступали в счете 0:2.

Эта встреча стала дебютной в нынешнем сезоне для нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в этой игре забросил первую шайбу своей команды. На счету российского нападающего "Пингвинз" Евгения Малкина одна результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Флорида" - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Смит - 1 (бол., Матесон, Севиур), 18:02 - 0:1. Пайсик - 1 (Харпер, Маршессо), 26:08 - 0:2. Кросби - 1 (бол., МАЛКИН, Кессел), 33:41 - 1:2. Хагелин - 1 (Бонино), 45:36 - 2:2. Фер - 1 (Кунхакль, Каллен), 49:42 - 3:2.

Вратари: Флери - Реймер (59:43).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 22 (4+11+7) - 22 (8+4+10).

Наши: Малкин (17:11/0/0) - - .

26 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.