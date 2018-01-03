"Питтсбург" победил "Филадельфию", Малкин сделал две передачи

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" прервали неудачную серию из двух поражений кряду.

В составе победителей двумя результативными передачами отметился нападающий Евгений Малкин​. Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 19 минут, за которые нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Питтсбург" – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Голы: Кессел - 17 (бол., Кросби, МАЛКИН), 29:35 - 0:1. Уил - 4 (Гудас, Мэннинг), 30:29 - 1:1. Ривз - 2 (Шихан, Кюнхакль), 31:09 - 1:2. Шири - 11 (Коул), 31:49 - 1:3. Кюнхакль - 2 (Шихан, Ривз), 33:26 - 1:4. Олексяк - 2 (бол., МАЛКИН, Кессел), 54:04 - 1:5.

Вратари: Эллиотт (Нойвирт, 40:00) - Джерри (Мюррей, 34:34).

Штраф: 9 - 13.

Броски: 28 (10+8+10) - 25 (6+8+11).

Наши: Проворов (19:32/3/-2) - Малкин (16:01/2/0).

3 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.