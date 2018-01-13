23:35 13 января | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" победил "Детройт", Малкин набрал четыре очка. Видео

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"Питтсбург" уверенно обыграл "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Евгений Малкин. На счету россиянина уже 46 (19+27) очков в 41 встрече этого сезона. По шайбе в этой встрече забросили Фил Кессел и Сидни Кросби, у "Ред Уингз" отличился Джастин Абделькадер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Детройт" – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: МАЛКИН - 18 (Хагелин, Мяяття), 3:01 - 1:0. Абделькадер - 8 (бол., Татар, Зеттерберг), 13:36 - 1:1. Кессел - 19 (бол., Кросби, МАЛКИН), 16:35 - 2:1. МАЛКИН - 19 (Кессел), 22:08 - 3:1. Кросби - 16 (бол., Кессел, МАЛКИН), 43:31 - 4:1.

Вратари: Джерри - Ховард.

Штраф: 14 - 10.Броски: 36 (12+16+8) - 30 (7+9+14).

Наши: Малкин (18:40/3/+4) - -.

13 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Текстовая трансляция матча "Питтсбург" - "Детройт"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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sergonosov

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02:52

bezik

Отмечу пас Кросби на Кессела, хоть и в ПП, но идеальный. ДРВ вперёд за Далином!

01:59

adamantane'

В случае с ван-таймером Малыч очень здорово оказался на пятачке в нужный момент.

01:39

adamantane'

Супер!!!

01:32

Упёртый русский

Женя - красавец! Могет ещё, когда захочет!

00:38

Vasek

да, здорово сыграли. В плане результата. Судьи своими свистками игру подпортили. Будь Зетта чуть медленнее, Малыч третью бы положил. С середины 3-го периода вся команда работала на трюк для Малыча, но не сложилось. Надеюсь, остались силы и эмоции на завтрашнюю игру с Рангами, а они-то вон готовиться походу заранее начали, поставили игру с Айлами запасного кипера. Итог 2:7...

00:16

fas163

Жаль Малыч да третьей чутка не дотянул, пара моментов была, а так вторая огонь его шайба.

23:39 13 января