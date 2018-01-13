"Питтсбург" победил "Детройт", Малкин набрал четыре очка. Видео

"Питтсбург" уверенно обыграл "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Евгений Малкин. На счету россиянина уже 46 (19+27) очков в 41 встрече этого сезона. По шайбе в этой встрече забросили Фил Кессел и Сидни Кросби, у "Ред Уингз" отличился Джастин Абделькадер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Детройт" – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: МАЛКИН - 18 (Хагелин, Мяяття), 3:01 - 1:0. Абделькадер - 8 (бол., Татар, Зеттерберг), 13:36 - 1:1. Кессел - 19 (бол., Кросби, МАЛКИН), 16:35 - 2:1. МАЛКИН - 19 (Кессел), 22:08 - 3:1. Кросби - 16 (бол., Кессел, МАЛКИН), 43:31 - 4:1.

Вратари: Джерри - Ховард.

Штраф: 14 - 10.Броски: 36 (12+16+8) - 30 (7+9+14).

Наши: Малкин (18:40/3/+4) - -.

13 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Текстовая трансляция матча "Питтсбург" - "Детройт"