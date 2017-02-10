"Питтсбург" переиграл "Колорадо", Кросби очков не набрал

"Питтсбург" нанес поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первая звезда встречи – форвард "Пингвинз" Патрик Хернквист, оформивший дубль.

Лидер "Пингвинов" Сидни Кросби в этой встрече очков не набрал. Он провел на льду почти 20 минут, нанес два броска, провел силовой прием и заработал коэффициент полезности "+1". На данный момент канадец набрал 998 (368+630) баллов в 754-х играх в "регулярке".

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"Колорадо" – "Питтсбург" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Кессел – 18 (Каллен), 4:01 – 0:1. Хернквист – 16 (бол., Кессел, Шульц), 23:50 – 0:2. Хернквист – 17 (Шульц), 38:38 – 0:3. Ландескуг – 10 (бол., Маккиннон, Рантанен), 56:44 – 1:3. Куниц – 8 (п.в., Каллен), 59:23 – 1:4.

Вратари: Пикар (55:50 – 56:31, 57:44 – 58:27, 58:49 – 59:23) – Мюррей.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 28 (13+5+10) – 30 (11+13+6).

Наши: Григоренко (16:23/2/-1), Задоров (26:47/1/-1), Тютин (17:32/1/-1) – -

Денвер. Pepsi Center.