"Питтсбург" переиграл "Даллас", Малкин набрал очко

"Питтсбург" взял верх над "Далласом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Первая звезда встречи – голкипер "пингвинов" Марк-Андре Флери, отразивший 33 броск из 35. Российский форвард хозяев Евгений Малкин стал автором результативной передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Даллас" – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Голы: Коул - 2 (Кессел, Шульц), 8:47 - 1:0. Шор - 2 (Ивз, Джонс), 11:25 - 1:1. Хернквист - 6 (бол., МАЛКИН, Кросби), 27:43 - 2:1. Сегин - 8 (бол., Спецца, Клингберг), 31:21 - 2:2. Кросби - 16 (Шири, Хернквист), 39:38 - 3:2. Шири - 6 (Кросби, Шульц), 56:22 - 4:2. Фер - 3 (п.в., Кюнхакль), 57:14 - 5:2. Бонино - 2 (Уилсон, Коул), 57:55 - 6:2.

Вратари: Флери - Ниеми (57:06 - 57:14).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 40 (12+13+15) - 35 (14+12+9).

Наши: Малкин (17:08/5/0) - -

Питтсбург. PPG Paints Arena.