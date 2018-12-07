"Питтсбург" переиграл "Айлендерс" благодаря классному голу с передачи Малкина

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ​. Победную шайбу ударом из тенниса забросил нападающий Райли Шихан с передачи россиянина Евгения Малкина​, на счету которого теперь 23 голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Айлендерс" - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Летанг - 6 (Брассар, Кессел), 8:34 - 1:0. Нельсон - 10 (мен., Кюнхакль, Мэйфилд), 17:43 - 1:1. Летанг - 7 (Раст, Дюмулин), 19:31 - 2:1. Шихан - 4 (Малкин, Олексяк), 27:21 - 3:1. Кессел - 11 (бол., Кросби, Гюнтцель), 32:09 - 4:1. Кессел - 12 (Кросби, Гюнтцель), 37:37 - 5:1. Ли - 11 (Пулок), 44:23 - 5:2. Кросби - 15 (Кессел, Гюнтцель), 53:00 - 6:2.

Вратари: Десмит - Грайсс (Гибсон, 40:00).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (8+13+7) - 21 (7+4+10).

Наши: Малкин (22.03/1/+1) - -.

7 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.