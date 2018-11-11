"Питтсбург" переиграл "Аризону", Малкин отметился удалением

"Питтсбург" на своем льду выиграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Пингвинз" удалось прервать серию из пяти поражений.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин очков не набрал, но отметился удалением на 2 минуты в первом периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Аризона" - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Кросби - 8 (Кессел, Гюнтцель), 26:42 - 1:0. Симон - 4 (Раст, Мяяття), 28:34 - 2:0. Хернквист - 5 (Симон, Дж. Джонсон), 39:44 - 3:0. Дюмулин - 1 (Кросби, Гюнтцель), 47:24 - 4:0.

Вратари: Десмит - Кюмпер.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 32 (13+10+9) - 39 (12+16+11).

Наши: Малкин (16.11/1/0) - Любушкин (15.32/1/-1).

11 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.