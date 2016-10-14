"Питтсбург" одолел "Вашингтон" по буллитам, Малкин забил гол

"Питтсбург" взял верх над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. В составе "Пингвинз" голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он также реализовал послематчевый штрафной бросок, в отличие от своих соотечественников из "Кэпиталз" Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Вашингтон" – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бураковски - 1 (Бэкстрем, Юханссон), 0:59 - 0:1. Хернквист - 1 (бол., Летанг, МАЛКИН), 28:47 - 1:1. МАЛКИН - 1 (Шири), 38:52 - 2:1. Бураковски - 2 (Бэкстрем, Нисканен), 46:13 - 2:2.

Победный буллит: Кессел.

Вратари: Флери - Холтби.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 30 (10+10+8+2) - 41 (11+9+15+6).

Наши: Малкин (21:45/3/0) - Овечкин (22:28/5/-1), Кузнецов (20:02/1/0), Орлов (19:59/2/0).

Питтсбург. Consol Energy Center.