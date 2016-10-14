"Питтсбург" одолел "Вашингтон" по буллитам, Малкин забил гол

"Питтсбург" взял верх над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. В составе "Пингвинз" голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он также реализовал послематчевый штрафной бросок, в отличие от своих соотечественников из "Кэпиталз" Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Вашингтон" – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бураковски - 1 (Бэкстрем, Юханссон), 0:59 - 0:1. Хернквист - 1 (бол., Летанг, МАЛКИН), 28:47 - 1:1. МАЛКИН - 1 (Шири), 38:52 - 2:1. Бураковски - 2 (Бэкстрем, Нисканен), 46:13 - 2:2.
Победный буллит: Кессел.
Вратари: Флери - Холтби.
Штраф: 11 - 9.
Броски: 30 (10+10+8+2) - 41 (11+9+15+6).
Наши: Малкин (21:45/3/0) - Овечкин (22:28/5/-1), Кузнецов (20:02/1/0), Орлов (19:59/2/0).
Питтсбург. Consol Energy Center.
Монте-Кристо (Мститель) .
Если бы Овечкин отказался от игры за сборную, то это бы пошло Сане на пользу, как и Вашингтону. Но ведь не откажется.
06:43
Монте-Кристо (Мститель) .
Бураковски - прошлогодний Овечкин. Овечкин - прошлогодний Бураковски. А если серьезно, то Бэкстрем хорош. Ну и Холтби гениален. Малкин неплохо играл. Когда Кросби не играет, то Женя преображается. Давно ему надо было уйти в другой клуб. Теперь уже, наверное, поздно. А так игра была скучной. Надо было весь матч играть три на три. Орлов - кошмар. Если в клубе есть российский защитник, то клубу ничего не светит. А если это Орлов, то тем более. О Сане... Нет повести печальнее на свете... Ему срочно нужен врач-психотерапевт. Овечкин сам себя грузит, надуманными проблемами. И все идет от неудачной игры в сборной. Идет процесс копания в себе, саморазрушения. Как и после ОИ 2010 года.
06:38
DV1981
Почему Малыч так за сборную не забивал???
06:35
You know nothing, Russian
Орлов, конечно, молодец - поучаствовал в голе
06:29
maxcds
пингвины проклятие для кэпс. даже играя с преимуществом все равно проигрывают)) кузя хорош, за сборную бы лучше так играл. овечкина можно в воротах попробовать
06:24
ВеликийПашаБуре
малыч ешо буллит забил. А ови решающий не забил.
06:21