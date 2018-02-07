05:43 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" обыграл "Вегас", Малкин набрал 2 очка

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"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту, забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Отметим, ворота "Голден Найтс" в этой встрече защищал Марк-Андре Флери, который до этого 13 сезонов провел в Питтсбурге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Вегас" - 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Голы: Карлссон - 28 (бол., Маршессо, Смит), 2:09 - 0:1. Нил - 23 (Шмидт, Перрон), 26:34 - 0:2. Ривз - 3 (Шихан), 31:08 - 1:2. Коул - 3 (Раст, Кросби), 37:24 - 2:2. Гюнтцель - 16 (Кросби, Дюмулин), 38:40 - 3:2. МАЛКИН - 30 (Кессел), 43:09 - 4:2. Кессел - 24 (МАЛКИН, Хагелин), 46:20 - 5:2. Карпентер - 2 (Так, Белльмар), 46:38 - 5:3. Маршессо - 19 (Смит), 52:01 - 5:4.

Вратари: Мюррей - Флери (58:32 - 59:01, 59:13 - 59:43, 59:53).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 38 (12+11+15) - 25 (10+8+7).

Наши: Малкин (21:01/5/0) - -.

7 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (39)
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Easycure

Бней Иегуда Хорошо, что не чувак с ником Месси раздаёт MVP, а более компетентные люди.)) Зы. Кстати, Лёнька Месси тоже стал MVP ЧМ не будучи лучшим бомбардиром.)___________ В точку). Вот там точно помутнение у выбиравших было или они просто решили что тот будет в финале божить , а переиграть не успели.

11:01

Бней Иегуда

Хорошо, что не чувак с ником Месси раздаёт MVP, а более компетентные люди.)) Зы. Кстати, Лёнька Месси тоже стал MVP ЧМ не будучи лучшим бомбардиром.)

10:44

Dzhan1328

Бней Иегуда, проверь свою мать) ей плохо)

10:29

bezik

Werewolf, кстати Харт вместе с Артом в 80% вручают, изредка с Ришаром. Не дают, если команда бомбардира в ПО не попала как с Бенном. ну и если Прайс божил

10:25

Werewolf

Марио66 Ну и как и наделся, всё же спад Питтсбурга был исключительно плановым, после двухлетнего марафона за КС длиною с дорогу от Шира до Мордора. Теперь можно и попытаться стать династией. Ну а 400-ю шайбу можно и в финале КС положить.)_____А чтобы вернее было - в овертайме седьмого матча финала КС )))))))))))

10:16

Werewolf

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Бней Иегуда MVP кубка Стенли ему подарили. В обоих он не был даже лучшим бомбардиром. Просто его банально тянут.______МВП дарят лучшему бомбардиру? Тогда Харта должны в комплекте с Артом вручать?

10:15

Марио66

Ну и как и наделся, всё же спад Питтсбурга был исключительно плановым, после двухлетнего марафона за КС длиною с дорогу от Шира до Мордора. Теперь можно и попытаться стать династией. Ну а 400-ю шайбу можно и в финале КС положить.)

10:07

Марио66

Малыч в огне! Малаца! Слишком много я ему вистов перед началом сезона выписал, не шибко оправдывающихся в первой половине сезона, чтобы из моих ожиданий делать мне же проблему.

10:00

bezik

Опять 25.

09:56

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Бней Иегуда MVP кубка Стенли ему подарили. В обоих он не был даже лучшим бомбардиром. Просто его банально тянут. Как например на матч всех звезд зачем позвали? Он ведь на момент голосования меньше очков набрал и забил голов, чем Малкин, хотя Женя провел меньше игр.

09:45

ЮКИ

обгонит малкинд санькА!

09:43

Werewolf

-2, пардон ))))

09:25

Werewolf

Малкин от Ови -1 на Ришар.....

09:21

Werewolf

Easycure ща СЭ напишет что Малкин лучший русский в НХЛ и пару статей на эту тему. и проклятие будет снято с Куча и перейдет к Малычу._______Сам уже боюсь )))))) Глазливые заразы ))))

09:21

Werewolf

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Бней Иегуда Малкин лучший игрок того месяца. За 12 матчей набрал 22 очка(15+7)_____За январь Малыч набрал 19 очков, Сид набрал 22

09:20

inachipoch

Бней Иегуда----------------- ЧМОка, ты мне так и не ответил : какой месяц будет после февраля и какой коэф. будет на это событие у буков?

09:12

Easycure

Долго наблюдал , если ты про the cure , то да

09:03

Долго наблюдал за идиотами на эт

Easycure, ты по Смиту улетаешь?

08:50

Долго наблюдал за идиотами на эт

Тупой тролль))

08:49

Easycure

ща СЭ напишет что Малкин лучший русский в НХЛ и пару статей на эту тему. и проклятие будет снято с Куча и перейдет к Малычу.

08:48

Бней Иегуда

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Какие отмазки?)) Это констатация факта!)) Сид - MVP трёх последних крупнейших соревнований: двух КС и КМ.)

08:46

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Бней Иегуда Малкин лучший игрок того месяца. За 12 матчей набрал 22 очка(15+7)... И в феврале за 3 игры набрал 7 очков(4+3). Следовательно серия продолжается. Это не резкий всплеск таланта, а стабильный(длиною больше месяца) период. Он кстати уже на третьем месте в списке лучших бомбардиров

08:39

ростовский свин

еще полтора меяца назад мы всерьез обсуждали непопадание пенс в плов, а сейчас они наряду с бостоном фавориты востока,на западе сент луис мимо плова -я это прогнозирую уже второй месяц,даллас и сота лучше, а ведь есть ее и колорадо-)

08:37

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Бней Иегуда хватит отмазки в пользу Сида кидать

08:32

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Надеюсь его и дальше будут игнорировать при вручении индивидуальных призов, приглашения на матч звезд и включения в список 100 лучших игроков. Это ему идет на пользу.Когда он по совокупности всех достижений(победам в кубке Стенли,очкам, голам, пасам в регулярном сезоне и плей офф) войдет в пятерку лучших в истории... Вот умора будет

08:30

Бней Иегуда

При 3-2 уже было дело техники.)) Соперник бежит отыгрывать и раскрывается.)) При 1-2 и 2-2 создавать и забивать гораздо сложнее, потому что как раз таки соперник играет по счёту и сидит в обороне.)) Рассказываю азы для луньков.)) Малыч с Киселём набрали относительно халявные очки, когда игра сделана, в последнем периоде, ну и Пингвины вполне себе могли позволить расслабиться в концовке, имея достаточный запас прочности.) По очкам за игру Сид, Малкин, Кисель - 2, +/- У Кросби +2, у Малкина и Киселя 0. Сид без вопросов лучший.)

08:13

Долго наблюдал за идиотами на эт

Чмошного Иуду опять плющит, в середине матча при 3-2 игра сделана оказывается))))

08:07

Бней Иегуда

Сид лучший!) Как и подобает лучшему хоккеисту мира!) 2 и 3 шайбы Питтсбурга ключевые, позволили сравнять счёт и выйти вперёд, Малкин набирал очки, когда игра была уже сделана.)

08:03

unLost14

Весёлый, ты тут, славный друже?)

08:02

Весёлый©

Пельмени и хот-доги - блюда начала года. Кросбайку не берут в космонавты.

07:57