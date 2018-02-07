"Питтсбург" обыграл "Вегас", Малкин набрал 2 очка

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту, забросил шайбу и сделал результативную передачу.
Отметим, ворота "Голден Найтс" в этой встрече защищал Марк-Андре Флери, который до этого 13 сезонов провел в Питтсбурге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Вегас" - 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
Голы: Карлссон - 28 (бол., Маршессо, Смит), 2:09 - 0:1. Нил - 23 (Шмидт, Перрон), 26:34 - 0:2. Ривз - 3 (Шихан), 31:08 - 1:2. Коул - 3 (Раст, Кросби), 37:24 - 2:2. Гюнтцель - 16 (Кросби, Дюмулин), 38:40 - 3:2. МАЛКИН - 30 (Кессел), 43:09 - 4:2. Кессел - 24 (МАЛКИН, Хагелин), 46:20 - 5:2. Карпентер - 2 (Так, Белльмар), 46:38 - 5:3. Маршессо - 19 (Смит), 52:01 - 5:4.
Вратари: Мюррей - Флери (58:32 - 59:01, 59:13 - 59:43, 59:53).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 38 (12+11+15) - 25 (10+8+7).
Наши: Малкин (21:01/5/0) - -.
7 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Easycure
Бней Иегуда Хорошо, что не чувак с ником Месси раздаёт MVP, а более компетентные люди.)) Зы. Кстати, Лёнька Месси тоже стал MVP ЧМ не будучи лучшим бомбардиром.)___________ В точку). Вот там точно помутнение у выбиравших было или они просто решили что тот будет в финале божить , а переиграть не успели.
11:01
Бней Иегуда
Хорошо, что не чувак с ником Месси раздаёт MVP, а более компетентные люди.)) Зы. Кстати, Лёнька Месси тоже стал MVP ЧМ не будучи лучшим бомбардиром.)
10:44
Dzhan1328
Бней Иегуда, проверь свою мать) ей плохо)
10:29
bezik
Werewolf, кстати Харт вместе с Артом в 80% вручают, изредка с Ришаром. Не дают, если команда бомбардира в ПО не попала как с Бенном. ну и если Прайс божил
10:25
Werewolf
Марио66 Ну и как и наделся, всё же спад Питтсбурга был исключительно плановым, после двухлетнего марафона за КС длиною с дорогу от Шира до Мордора. Теперь можно и попытаться стать династией. Ну а 400-ю шайбу можно и в финале КС положить.)_____А чтобы вернее было - в овертайме седьмого матча финала КС )))))))))))
10:16
Werewolf
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Бней Иегуда MVP кубка Стенли ему подарили. В обоих он не был даже лучшим бомбардиром. Просто его банально тянут.______МВП дарят лучшему бомбардиру? Тогда Харта должны в комплекте с Артом вручать?
10:15
Марио66
Ну и как и наделся, всё же спад Питтсбурга был исключительно плановым, после двухлетнего марафона за КС длиною с дорогу от Шира до Мордора. Теперь можно и попытаться стать династией. Ну а 400-ю шайбу можно и в финале КС положить.)
10:07
Марио66
Малыч в огне! Малаца! Слишком много я ему вистов перед началом сезона выписал, не шибко оправдывающихся в первой половине сезона, чтобы из моих ожиданий делать мне же проблему.
10:00
bezik
Опять 25.
09:56
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Бней Иегуда MVP кубка Стенли ему подарили. В обоих он не был даже лучшим бомбардиром. Просто его банально тянут. Как например на матч всех звезд зачем позвали? Он ведь на момент голосования меньше очков набрал и забил голов, чем Малкин, хотя Женя провел меньше игр.
09:45
ЮКИ
обгонит малкинд санькА!
09:43
Werewolf
-2, пардон ))))
09:25
Werewolf
Малкин от Ови -1 на Ришар.....
09:21
Werewolf
Easycure ща СЭ напишет что Малкин лучший русский в НХЛ и пару статей на эту тему. и проклятие будет снято с Куча и перейдет к Малычу._______Сам уже боюсь )))))) Глазливые заразы ))))
09:21
Werewolf
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Бней Иегуда Малкин лучший игрок того месяца. За 12 матчей набрал 22 очка(15+7)_____За январь Малыч набрал 19 очков, Сид набрал 22
09:20
inachipoch
Бней Иегуда----------------- ЧМОка, ты мне так и не ответил : какой месяц будет после февраля и какой коэф. будет на это событие у буков?
09:12
Easycure
Долго наблюдал , если ты про the cure , то да
09:03
Долго наблюдал за идиотами на эт
Easycure, ты по Смиту улетаешь?
08:50
Долго наблюдал за идиотами на эт
Тупой тролль))
08:49
Easycure
ща СЭ напишет что Малкин лучший русский в НХЛ и пару статей на эту тему. и проклятие будет снято с Куча и перейдет к Малычу.
08:48
Бней Иегуда
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Какие отмазки?)) Это констатация факта!)) Сид - MVP трёх последних крупнейших соревнований: двух КС и КМ.)
08:46
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Бней Иегуда Малкин лучший игрок того месяца. За 12 матчей набрал 22 очка(15+7)... И в феврале за 3 игры набрал 7 очков(4+3). Следовательно серия продолжается. Это не резкий всплеск таланта, а стабильный(длиною больше месяца) период. Он кстати уже на третьем месте в списке лучших бомбардиров
08:39
ростовский свин
еще полтора меяца назад мы всерьез обсуждали непопадание пенс в плов, а сейчас они наряду с бостоном фавориты востока,на западе сент луис мимо плова -я это прогнозирую уже второй месяц,даллас и сота лучше, а ведь есть ее и колорадо-)
08:37
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Бней Иегуда хватит отмазки в пользу Сида кидать
08:32
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Надеюсь его и дальше будут игнорировать при вручении индивидуальных призов, приглашения на матч звезд и включения в список 100 лучших игроков. Это ему идет на пользу.Когда он по совокупности всех достижений(победам в кубке Стенли,очкам, голам, пасам в регулярном сезоне и плей офф) войдет в пятерку лучших в истории... Вот умора будет
08:30
Бней Иегуда
При 3-2 уже было дело техники.)) Соперник бежит отыгрывать и раскрывается.)) При 1-2 и 2-2 создавать и забивать гораздо сложнее, потому что как раз таки соперник играет по счёту и сидит в обороне.)) Рассказываю азы для луньков.)) Малыч с Киселём набрали относительно халявные очки, когда игра сделана, в последнем периоде, ну и Пингвины вполне себе могли позволить расслабиться в концовке, имея достаточный запас прочности.) По очкам за игру Сид, Малкин, Кисель - 2, +/- У Кросби +2, у Малкина и Киселя 0. Сид без вопросов лучший.)
08:13
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошного Иуду опять плющит, в середине матча при 3-2 игра сделана оказывается))))
08:07
Бней Иегуда
Сид лучший!) Как и подобает лучшему хоккеисту мира!) 2 и 3 шайбы Питтсбурга ключевые, позволили сравнять счёт и выйти вперёд, Малкин набирал очки, когда игра была уже сделана.)
08:03
unLost14
Весёлый, ты тут, славный друже?)
08:02
Весёлый©
Пельмени и хот-доги - блюда начала года. Кросбайку не берут в космонавты.
07:57