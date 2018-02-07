"Питтсбург" обыграл "Вегас", Малкин набрал 2 очка

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту, забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Отметим, ворота "Голден Найтс" в этой встрече защищал Марк-Андре Флери, который до этого 13 сезонов провел в Питтсбурге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Вегас" - 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Голы: Карлссон - 28 (бол., Маршессо, Смит), 2:09 - 0:1. Нил - 23 (Шмидт, Перрон), 26:34 - 0:2. Ривз - 3 (Шихан), 31:08 - 1:2. Коул - 3 (Раст, Кросби), 37:24 - 2:2. Гюнтцель - 16 (Кросби, Дюмулин), 38:40 - 3:2. МАЛКИН - 30 (Кессел), 43:09 - 4:2. Кессел - 24 (МАЛКИН, Хагелин), 46:20 - 5:2. Карпентер - 2 (Так, Белльмар), 46:38 - 5:3. Маршессо - 19 (Смит), 52:01 - 5:4.

Вратари: Мюррей - Флери (58:32 - 59:01, 59:13 - 59:43, 59:53).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 38 (12+11+15) - 25 (10+8+7).

Наши: Малкин (21:01/5/0) - -.

7 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.