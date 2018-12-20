"Питтсбург" обыграл "Вашингтон", Малкин отметился голевой передачей

"Питтсбург" на выезде выиграл у "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" прервал победную серию "Кэпиталз", которая насчитывала 5 игр.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет голевую передачу, а его соотечественник из "Вашингтона" Александр Овечкин – только удаление за грубость. Результативная серия капитана "Кэпиталз" прервалась.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Эллер - 5 (Уилсон), 26:38 - 1:0. Кросби - 16 (бол., Малкин, Летанг), 29:15 - 1:1. Раст - 7 (Гюнтцель, Кросби), 38:58 - 1:2.

Вратари: Холтби (57:57) - Мюррей.

Штраф: 15 - 17.

Броски: 32 (8+10+14) - 30 (9+13+8).

Наши: Кузнецов (21.43/5/0), Овечкин (25.14/5/0), Орлов (21.59/2/-1) - Малкин (14.29/3/0).

20 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.