"Питтсбург" обыграл "Вашингтон", Малкин набрал 4 очка, Овечкин - 3

"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин за 19 минут набрал 4 (2+2) очка.
В составе "Кэпиталз" 3 (1+2) очка на счету Александра Овечкина, по 2 (1+1) набрали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)
Голы: Кессел - 22 (Шихан, Гюнтцель), 2:11 - 1:0. Хагелин - 5, 15:50 - 2:0. ОВЕЧКИН - 31 (Дьос), 18:10 - 2:1. Хернквист - 16 (бол., Кросби, МАЛКИН), 20:26 - 3:1. ОРЛОВ - 7 (Эллер, Нисканен), 23:08 - 3:2. КУЗНЕЦОВ - 14 (Уилсон, ОВЕЧКИН), 31:57 - 3:3. МАЛКИН - 27 (Кессел, Мяяття), 41:01 - 4:3. ОВЕЧКИН - 32 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 41:50 - 4:4. Раст - 7 (бол., Летанг, Шихан), 46:08 - 5:4. Кессел - 23 (МАЛКИН, Хагелин), 47:59 - 6:4. МАЛКИН - 28 (бол., Кросби, Гюнтцель), 50:00 - 7:4.
Вратари: Мюррей - Холтби (Грубауэр, 47:59).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 39 (13+13+13) - 33 (12+12+9).
Наши: Малкин (19:05/5/2) - Овечкин (19:51/5/2), Кузнецов (18:23/4/2), Орлов (23:27/2/0).
3 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
bezik
Анахайм фаворит. Посмотрел весь матч, у ПП вообще нет 4 звена, за 60 минут 1 атаку только заметил, Ривза нафига брали? Кюнхакль тоже такое себе, а Рауни после травмы. У Вашиков нет 1 звена, Бэкс - мертвец. Вот кого пора в 3, а Эллера поднимать
10:38
Sправедливый
Бней Иегуда, На западе три-четыре команды не слабее будут. Если друг друга не измочалят, то могут взять КС. Вполне...
10:30
Edgen
Харт - Кучерову, Морис - Овечкину, Арт Росс - Малкину, Везину Василевскому. Никого я не забыл?))
10:09
Vasek
тоже считаю, что был пас рукой, но инструкция была на зрелищный матч, все ради рейтингов))) даж странно, что в этот раз матч Пенс-Кепс поставили не на день перед Супер Боулом
09:59
Sправедливый
Werewolf, Не впутывай меня в спор о второсортности и первичности. ))) Пусть "сержио" отвечает за свои слова, я же не знаю точно, что он имел ввиду и что упустил (умышленно)... Пас рукой... это пас рукой и удержание тут ни при чём. ))) Просто судьи, видимо, посчитали что соперник коснулся шайбы сначала, а уж потом... Но, я как и ты что не разглядел этого... Да и не важно... Пока, не важно.)))
09:49
fifa_guru
имхо, правильный выбор. сейчас он в Вегасе и получает больше всех. и феерит первым вратарем. В Питтсбурге бы счас больше лавку грел. и клуб бы за него платился пиками. и потом не такое красивое расставание
09:30
fifa_guru
Бней Иегуда не смогли защитить при выборе Вегаса. у него сначала в контракте был пункт о невозможности обмена, но он ради клуба пошел на уступки и той зимой исключил этот пункт, для дальнейшего развития клуба. Большой человек.
09:27
Бней Иегуда
Посмотрим, конечно.) С плова просмотр обязателен, даже ночью.)
09:20
Бней Иегуда
Кстати, может я не в теме, не совсем сильно задавался этим вопросом, но из того что видел, Флери вроде как ни чем Мюррею не уступает.) Его продажа для меня загадка, из за возраста что ли?
09:19
fifa_guru
Бней Иегуда НХЛ в этом плане и интереснее. мало того, что силы не беконечны. так еще и с того года они много кого потеряли (бонино, хэйнси, флери, кунитц, дэйли из таких основных. ну еще там некоторых из второго эшелона). так что посмотрим)
09:03
fifa_guru
Werewolf Прикинь финал Цветок против Мюррея...... Эпик )))) // да уж)) и это лицо Шипачева... )
08:57
Бней Иегуда
Выиграть может кто угодно, это понятно, фаворит ещё не значит победитель. Но если Пингвины покажут хоккей уровня прошлого и позвпрошлого плова, то это гарантия победы.) Кароче всё упирается в самих Пингвинов, покажут свой уровень - они снова чемпионы, не покажут - у других появляются шансы.)) Есть один фаворит, и есть массовка.)
08:57
fifa_guru
Werewolf в теннисе кэфы не очень чтобы прям подняться насколько знаю. я просто смотрю для себя. но лет 5 назад интереснее конечно был теннис. и у женщин и у мужчин. не видно молодых мастеровитых как Надаль или Роджер. шутка ли, но 36-летний "ветеран" Роджер не проиграл ни одного сета на пути к финалу. Понятно, что Федя крут во всех аспектах, но все же..
08:55
Werewolf
fifa_guru Бней Иегуда на западе много крепких команд - Нэшвилл, да и Виннипег неплох. Там буду болеть за Вегас)) а как в итоге выйдет - хз____Прикинь финал Цветок против Мюррея...... Эпик ))))
08:53
Werewolf
Бней Иегуда Может кто в состоянии сейчас назвать более реального претендента на КС, чем Питтсбург?)) А ну-ка, кто риснёт?)) Слабо?))_____Вегас ))))))
08:52
fifa_guru
Бней Иегуда на западе много крепких команд - Нэшвилл, да и Виннипег неплох. Там буду болеть за Вегас)) а как в итоге выйдет - хз
08:51
Werewolf
fifa_guru Werewolf заставил меня включить обзор :/ неее, паса рукой то не было) он ее не задержал в воздухе, не откинул кому-то. а все по правилам - поймал и тут же опустил)______Т.е. пас рукой это когда шайбу в воздухе задерживают? Я просто всегда думал, что если шайбы рукой коснулся, то или сам обязан клюхой коснуться или ждать пока соперник ее коснется.....Спасибо за разъяснение.
08:51
fifa_guru
Werewolf заставил меня включить обзор :/ неее, паса рукой то не было) он ее не задержал в воздухе, не откинул кому-то. а все по правилам - поймал и тут же опустил)
08:48
Werewolf
fifa_guru У Кросби и так сейчас 2 очка за игру. Еще прибавит? все 3 наверное будет)) Australlian Open закончился, так теперь сюда с прогнозами)______Кстати, сейчас больше на теннис ставлю (по сетам и геймам). Гораздо интереснее и предсказуемо более получается )))))))))) Так что хоть на ветках не сидел теннисных, но весь Опен просмотрел по всем игрокам и по каждому сету )))) Правда в текстовых трансляциях ))))))
08:43
Werewolf
Sправедливый Werewolf, Сам не знаю. ))) Последовательности ведь тоже бывают разные... Так что, как посмотреть..._____Да ладно. Ну все-таки выиграл же что-то командное. Пусть и второсортный турнир. Теперь вот ЧМ будет по классу выше ОИ. Жаль не потому что у него класс поднимется, а потому что у ИО опустился )))))) Теперь у нас появился еще и третий сорт )))) Интересно, в этом году больше НХЛовцев на ЧМ рванут? А то раньше отказывались многие )
08:40
Бней Иегуда
Может кто в состоянии сейчас назвать более реального претендента на КС, чем Питтсбург?)) А ну-ка, кто риснёт?)) Слабо?)) Вот и я про тоже!)) Удивлюсь, если Кубок выиграет кто-то другой.) По крайней мере все остальные слабее, и по составу, и по возможностям.) И это будет выглядеть апсетом.)
08:40
Werewolf
Вы мне лучше скажите, знатоки правил - при третьем голе вшей не было паса рукой? Как он считается?
08:37
fifa_guru
У Кросби и так сейчас 2 очка за игру. Еще прибавит? все 3 наверное будет)) Australlian Open закончился, так теперь сюда с прогнозами)
08:35
Sправедливый
Werewolf, Сам не знаю. ))) Последовательности ведь тоже бывают разные... Так что, как посмотреть...
08:34
Бней Иегуда
Сид к плову ещё прибавит и будет, как и подобает лучшему хоккеисту мира, снова главным претендентом на Смайта, плюс Кессел и Малкин сыграют на своём уровне. У Пингвинов просто нет конкурентов, это надо признать как очевидное.)) Сейчас! А не говорить после матча, что это было понятно как божий день.))
08:31
Валерий-110
Смотрел весь матч. Очень хорош и Кузнецов и особенно Овечкин. Все из решения и действия на льду шли на пользу команде. У них кстати + 2 у каждого...
08:31
fifa_guru
Бней Иегуда без этих "товарняков" не будет ПО.. а Бостон с 2013 не жгет. Далее - вылет от Монреаля во втором раунде, потом вообще два сезона без ПО, и последний ПО - вязкие игры с Оттавой в первом раунде и вылет. В этом сезоне увереннее всего заходят в ПО, и соперник поинтереснее будет
08:30
ростовский свин
болты -болтс это тампа-)))
08:28
Werewolf
Бней Иегуда Werewolf Бней Иегуда_____Будет интересно что напишешь, если болты пройдут дальше пингвинов ))))))) ------------------- Кто такие болты? Не пройдут, Питтсбург будет минимум в финале, это я говорю, не видя не одного матча в сезоне, и даже не сомневаюсь, что так будет!)) Мне не нужно смотреть эти ниочёмные матчи для школоты и домохозяек, чтобы знать исход.))______Можно ставить?
08:28
Werewolf
Sправедливый Werewolf, Это спорно.. Возможно, "сержио", как раз, последовательнее тебя тут будет. Потому что указал турниры, где играют все сильнейшие, а ЧМ пользуясь терминологией графа, вторичны... )))_____Это был сарказм )
08:27