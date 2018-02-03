"Питтсбург" обыграл "Вашингтон", Малкин набрал 4 очка, Овечкин - 3

"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин за 19 минут набрал 4 (2+2) очка.

В составе "Кэпиталз" 3 (1+2) очка на счету Александра Овечкина, по 2 (1+1) набрали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Голы: Кессел - 22 (Шихан, Гюнтцель), 2:11 - 1:0. Хагелин - 5, 15:50 - 2:0. ОВЕЧКИН - 31 (Дьос), 18:10 - 2:1. Хернквист - 16 (бол., Кросби, МАЛКИН), 20:26 - 3:1. ОРЛОВ - 7 (Эллер, Нисканен), 23:08 - 3:2. КУЗНЕЦОВ - 14 (Уилсон, ОВЕЧКИН), 31:57 - 3:3. МАЛКИН - 27 (Кессел, Мяяття), 41:01 - 4:3. ОВЕЧКИН - 32 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 41:50 - 4:4. Раст - 7 (бол., Летанг, Шихан), 46:08 - 5:4. Кессел - 23 (МАЛКИН, Хагелин), 47:59 - 6:4. МАЛКИН - 28 (бол., Кросби, Гюнтцель), 50:00 - 7:4.

Вратари: Мюррей - Холтби (Грубауэр, 47:59).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 39 (13+13+13) - 33 (12+12+9).

Наши: Малкин (19:05/5/2) - Овечкин (19:51/5/2), Кузнецов (18:23/4/2), Орлов (23:27/2/0).

3 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.