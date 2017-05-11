"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" и вышел в финал конференции

"Питтсбург" на выезде обыграл "Вашингтон" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 2:0. По голу в этой встрече на свой счет записали Брайан Раст и Патрик Хернквист.

Эта победа позволила "Питтсбургу" победить в серии со счетом 4-3. "Пигвинз" в финале конференции сыграет с "Оттавой".

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Седьмой матч

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Наши: Овечкин, Кузнецов, Орлов - Малкин.

Счет в серии: 4-3.