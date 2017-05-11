"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" и вышел в финал конференции

"Питтсбург" на выезде обыграл "Вашингтон" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 2:0. По голу в этой встрече на свой счет записали Брайан Раст и Патрик Хернквист.
Эта победа позволила "Питтсбургу" победить в серии со счетом 4-3. "Пигвинз" в финале конференции сыграет с "Оттавой".
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Седьмой матч
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Наши: Овечкин, Кузнецов, Орлов - Малкин.
Счет в серии: 4-3.
Easycure
Ура! 3 период просто сказка.
05:09
$n10nep$
Даже комментировать нечего. Позорище! И в этом позорище Овечкин лучший. В плане позора...
05:09
Adios Amigos R...
Убожество...
05:09