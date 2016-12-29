"Питтсбург" обыграл "Каролину", Кросби набрал 100-е очко в году, Малкин не отличился

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Каролину" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Карл Хагелин. Также в составе "Пингвинз" отличились Крис Куниц и Сидни Кросби, который набрал 100-е очко в 2016 году (единственный в НХЛ, кто достиг этой отметки).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Каролина" – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Линдхольм - 3 (Хэнифин, Мерфи), 8:10 - 0:1. Кросби - 26 (Шульц, Шири), 20:26 - 1:1. Стемпняк - 7 (Терявяйнен, Ахо), 32:32 - 1:2. Куниц - 3 (Кессел, Бонино), 41:59 - 2:2. Хагелин - 5 (Хернквист, Дэйли), 55:45 - 3:2.

Вратари: Мюррей (Флери, 40:00) - Уорд (57:33).

Броски: 26 (9+8+9) - 46 (13+14+19).

Наши: Малкин - Толчинский.

29 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.