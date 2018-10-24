"Питтсбург" обыграл "Эдмонтон", Малкин сделал голевую передачу

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 ОТ). Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Питтсбург" - 5:6 ОТ (0:1, 3:3, 2:1, 0:1)

Голы: Кросби - 1 (бол., Летанг, Кессел), 10:58 - 0:1. Драйзайтль - 3 (Ньюджент-Хопкинс, Расселл), 21:06 - 1:1. Чейссон - 1 (Расселл), 23:10 - 2:1. Олексяк - 2 (Малкин, Кессел), 27:16 - 2:2. Хернквист - 1 (Симон), 30:24 - 2:3. Чейссон - 2 (Ридер, Ларссон), 35:15 - 3:3. Хернквист - 2 (Каллен, Дюмулин), 39:05 - 3:4. Макдэвид - 5 (бол., Клефбом, Лучич), 42:47 - 4:4. Драйзайтль - 4 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 44:18 - 5:4. Олексяк - 3 (Хернквист, Каллен), 46:51 - 5:5. Кросби - 2 (Дж. Джонсон, Брассар), 62:12 - 5:6.

Вратари: Тэлбот - Мюррей.

Штраф: 11 - 15.

Броски: 46 (11+17+17+1) - 31 (11+8+10+2).

Наши: - - Малкин (18.39/0/-1).

24 октября. Эдмонтон. Rogers Place.