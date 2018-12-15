"Питтсбург" обыграл "Бостон", Малкин отметился голевой передачей

"Питтсбург" выиграл у "Бостона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" прервал трехматчевую победную серию "Брюинз".
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поучаствовал в эффктной голевой атаке, отметившись голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Бостон" - 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Грант - 2 (Каллен, Уилсон), 17:48 - 1:0. Кессел - 13 (Малкин, Астон-Ризе), 21:56 - 2:0. Карло - 1 (Вагнер, Керали), 31:53 - 2:1. Астон-Ризе - 3 (мен., Шихан, Дюмулин), 39:01 - 3:1. Вагнер - 3 (Макэвой, Керали), 47:08 - 3:2. Крейчи - 5 (Пастрняк, Маршан), 48:02 - 3:3. Гюнтцель - 13 (Летанг, Кросби), 50:47 - 4:3. Астон-Ризе - 4 (п.в., Кросби, Дж. Джонсон), 59:54 - 5:3.
Вратари: Десмит - Галак (58:32 - 59:54).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 28 (9+9+10) - 51 (11+18+22).
Наши: Малкин (15.24/2/0) - -.
15 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Впечатляющая перепасовка Кессела и Малкина перед голом "Питтсбурга". Видео