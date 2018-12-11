"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" по буллитам, Малкин очков не набрал

"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 по буллитам. Победный бросок на счету нападающего Джейка Гюнтцеля.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту 57 секунд. Он не набрал очков в этой игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Питссбург" - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бовилье - 8 (Бэйли, Барзал), 26:32 - 1:0. Брассар - 4 (Гюнтцель), 42:13 - 1:1.

Победный буллит: Гюнтцель.

Вратари: Ленер - Десмит.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (9+7+7+3) - 24 (5+11+7+1).

Наши: - - Малкин (21.57/3/0).

11 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.