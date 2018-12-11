"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" по буллитам, Малкин очков не набрал

"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 по буллитам. Победный бросок на счету нападающего Джейка Гюнтцеля.
Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту 57 секунд. Он не набрал очков в этой игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Питссбург" - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бовилье - 8 (Бэйли, Барзал), 26:32 - 1:0. Брассар - 4 (Гюнтцель), 42:13 - 1:1.
Победный буллит: Гюнтцель.
Вратари: Ленер - Десмит.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 26 (9+7+7+3) - 24 (5+11+7+1).
Наши: - - Малкин (21.57/3/0).
11 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
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