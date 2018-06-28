"Питтсбург" обменял Шири и Ханвика в "Баффало"

"Питтсбург" обменял форварда Конора Шири и защитника Мэтта Ханвика в "Баффало", получив за них условный выбор в четвертом раунде драфта 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

26-летний Шири в минувшем регулярном чемпионате провел 79 игр и набрал в них 30 (18+12) очков, а в 12 матчах Кубка Стэнли отдал две голевые передач. 33-летний Ханвик в минувшем чемпионате принял участие в 42 играх, набрав в них 10 (4+6) очков.