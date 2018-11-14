"Питтсбург" обменял Хагелина в "Лос-Анджелес" на Пирсона

Журналист TSN Боб Маккензи в своем Твиттере сообщил о предстоящем обмене между "Питтсбургом" и "Лос-Анджелесом". Позднее это подтверидили оба клуба
Из "Питтсбурга" в "Лос-Анджелес" перешел Карл Хагелин. 30-летний шведский форвард в текущем сезоне провел 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
В обратном направлении проследовал Таннер Пирсон. 26-летний канадский нападающий в нынешнем сезон есыграл в 17 матчах и набрал 1 (0+1) очко.
Hagelin for Pearson. One for one. Done deal.– Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 14 ноября 2018 г.
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Дополнительная информация
https://twitter.com/TSNBobMcKenzie/status/1062752768316735488
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