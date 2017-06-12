"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли-2017

"Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли-2017, в шестом матче финала обыграв "Нэшвилл" со счетом 2:0. Победную шайбу за полторы минуты до конца встречи забросил Патрик Хернквист​. Гол в пустые ворота забил Карл Хагелин. Отметим, что в начале второго периода судья не засчитал шайбу "Предаторз".

Для "Пингвинз" это пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за последние два сезона. В прошлом году подопечные Майка Салливана также в шести матчах победили "Сан-Хосе". Последний раз Кубок Стэнли два года подряд выигрывал "Детройт" в 1997-98 годах.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин теперь является трехкратным обладателем этого трофея. Он стал лучшим бомбардиром этого плей-офф. В 24 матчах 30-летний форвард набрал 28 (10+18) очков.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Шестой матч

"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Хернквист - 5 (Шульц, Куниц), 58:25 - 0:1. Хагелин - 2 (п.в., Дюмулин), 59:46 - 0:2.

Вратари: Ринне (58:45) - Мюррей.

Штраф: 0 - 8.

Броски: 27 (8+11+8) - 29 (9+13+7).

Наши: - - Малкин.

12 июня. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-4 (3:5, 1:4, 5:1, 4:1, 0:6)