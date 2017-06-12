"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли-2017

"Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли-2017, в шестом матче финала обыграв "Нэшвилл" со счетом 2:0. Победную шайбу за полторы минуты до конца встречи забросил Патрик Хернквист. Гол в пустые ворота забил Карл Хагелин. Отметим, что в начале второго периода судья не засчитал шайбу "Предаторз".
Для "Пингвинз" это пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за последние два сезона. В прошлом году подопечные Майка Салливана также в шести матчах победили "Сан-Хосе". Последний раз Кубок Стэнли два года подряд выигрывал "Детройт" в 1997-98 годах.
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин теперь является трехкратным обладателем этого трофея. Он стал лучшим бомбардиром этого плей-офф. В 24 матчах 30-летний форвард набрал 28 (10+18) очков.
НХЛ
Плей-офф
Финал
Шестой матч
"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Хернквист - 5 (Шульц, Куниц), 58:25 - 0:1. Хагелин - 2 (п.в., Дюмулин), 59:46 - 0:2.
Вратари: Ринне (58:45) - Мюррей.
Штраф: 0 - 8.
Броски: 27 (8+11+8) - 29 (9+13+7).
Наши: - - Малкин.
12 июня. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 2-4 (3:5, 1:4, 5:1, 4:1, 0:6)
HERO. pic.twitter.com/uVczME15md– Pittsburgh Penguins (@penguins) 12 июня 2017 г.
fifa_guru
Искремас а вы с русским языком не дружите. "оба были результативны" означает, что и тот, и другой набирали очки. А очки в серии с Оттавой чего не написал?) видимо, понял, что опростофилился. По очкам там 6-6, и никакого превосходства Кросби в результативности нет. До свидания))
07:28
Искремас
fifa_guru С Коламбусом оба были результативны------------------ 11-6 счёт по очкам в пользу Малкина. В трех следующих стадиях Сид был сильнее и результативнее. И я не разговариваю лозунгами, в отличии от вас. Далее, разговор с вами не имеет смысла. Вы просто не смотрите хоккей.
07:15
fifa_guru
Vasek тут эта то чашка на фарт больше прошла. через седьмые матчи и моментные везения.. а карма она такая ;) да и возможно, Джино потеряет мотивацию. сникнет его игра. не сразу, но постепенно
07:08
fifa_guru
не понимаю когда пишут, что Сид вел команду. сидел на скамье и кричал: "go go Pens!" ?))) Искремас, Сид был круче в серии против Оттавы?))) нифига ты жжошь! да из-за него в первом матче в ОТ пропустили. и вообще, посчитай очки и того и другого и приходи на пересдачу. А против Вашиков Сид две игры вообще не играл. в победной 7-й игре у кросби ассист, у малкина в четвертой игре победный ассист. и т.д. и т.п. С Коламбусом оба были результативны
07:02
Vasek
наконец-то это сезон закончился)))))))))))) Пенс с победой! И всех поклонников и сторонников клуба. Остальных с Днем России! Конкретно Малкина с двойным праздником. Шведы молодцы! В последнем клубе, который делал победный дубль тоже были шведы... И русские. В том числе в штабе. Гончар теперь, наверное, первый российский тренер с двумя Стэнли в качестве тренера))) А у Каллена то какое завершение карьеры?! Вот чувак реально был полезен. Славная карьера. А если и Куниц с МАФом уйдут Кросби и Джино станут самыми возрастными игроками клуба. О как время пролетело. Кросби шикарный сезон! Ещё повоюет с МакДи =)) И Евгений молодец. Годик перетерпеть, подрастить глубину состава и идти за 3-й Чашкой за 4 года дабы попасть в список официальных династий НХЛ! Чем не цель? Показалось в прошлом сезоне более эмоционально Кубок на льду праздновали, что и понятно, да и в Сан-Хосе зритель более доброжелательный ))
06:49
Искремас
.BattleFish. но несмотря на это он все равно в этом ПО наиграл на него меньше Малкина----------------- Какая кража? Ну смешно же! Сид вёл игру команды весь плов. И очевидно был сильнейшим. Жека наколотил 11 очков в серии с Коламбусом, за счёт чего и выиграл тотал. А если брать серии с Вашингтоном, Оттавой и Нэшвиллом Сид был результативнее, да и в целом сильнее, полезнее по игре. так что всё закономерно. Конн Смайт должен быть у Кросби.
06:49
afino61
7-ю игру нэшвилл однозначно заслужил. сидушка , в этот раз заслужил - тем более из минуса вышел)) неоднозначный финал. нэшвилл по игре лучше , но , наверное , опыт питтсбурга сказался.
06:45
.BattleFish.
Поздравляю Женю и его команду с третьим кубком и вторым подряд в постлокаутную эпоху, чумовой результат!!! ЗЫ Все таки какое у лиги свинское отношение к Малкину, поражаюсь их отношением к этому Великому игроку, это же надо его так унизить не включением в ТОП-100 и кражей Конн-Смайта, очень мерзко и неуважительно! Кстати, в этот раз у Кросби Смайт более честный и справедливый чем в прошлом году, когда его пожалели по сути и дали левый трофей "по совокупности карьеры" обделив Летанга и Кессела, но несмотря на это он все равно в этом ПО наиграл на него меньше Малкина, даже по стате! Будьте здоровы!
06:40
Новоуепинни
Девушку Синди Марио Лемье и руководство лиги любит, хочет чтоб она и весь Питтсбург чемпионками были. Тьфу, позор. Нэшвилл и Оттава - самые крутые, правду не спрячешь. Анахайм еще больше подтянется. И сдуется девушка Синди, а вместе с ней и Женя. Но спасибо им, что вшей на дно опустили, это да, большой плюс. Вши да Саша - пища наша!
06:35
fifa_guru
Болел ПП с победой! хотелось седьмой матч, но, видимо, не судьба )
06:35
Grotesque
КС НАШ!!! С ПОБЕДОЙ всех БОЛЕЛ теперь уже ПЕНТАПИНГВИОНОВ!!!!!
06:33
Sправедливый
О, кстати, Федотов в конце репортажа аккуратненько решил подколоть Еронко, заметив, что сегодня оба гола забили шведы, да и вообще их, мол, много в финале КС играло (и не плохо, кстати), но Еронко и тут не дрогнул, тактично промолчав. )))
06:26
demetrio1977
какой-то чувак 4 гола в одной игре в согазе положил. И че - Рональдо чтоли?...Согаз и финал Кубка Стэнли - разные планеты.
06:22
demetrio1977
А этот дырявый дурень все от него запустил )) ...Также и от других игроков Питсбурга. Мюррей напропускал от шведских колхозников... На кону мочало - начинай сначала.
06:20
serjio_1704
Новоуепинни Красава! Жги ещё!
06:19
Easycure
Всех пингвинов с победой! Да судья не увидел и свистнул. Но потом несколько раз давал не обязательные удаления и 5 3 даже сотворил. И за это время нэш ничего не создал. Так что не надо ныть. Чашка по праву у пенс!!! Ура!!!
06:19
Новоуепинни
Еще все стонали что Малкина куда-то не включили. И за что включать-то? Тише воды ниже воды всегда. Недалеко от Овечкина ушел, ваще-то. Был бы у Нэша нормальный кипер - ни одного очка бы ваш Женя в финале не набрал. А этот дырявый дурень все от него запустил ))
06:18
maxcds
Конн Смайт Кросби?))) только за финальную серию чоли? мдааааа...
06:15
Новоуепинни
Во дворе нормальные пацаны в таких случаях договариваются между собой о переигровке. чтоб типа по-чесному. но это у нормальных людей, а не в нхл
06:15
serjio_1704
Ну, Малыч на Коня не наиграл. Другое дело что хрен пойми кто на него наиграл.
06:13
Sправедливый
"Питтсбург" с победой!!! Женю персонально с третьим Кубком Стэнли!!! Кросби с "банально скучнейшим" (с), но абсолютно заслуженным Конн Смайтом! ... Но сегодняшняя победа "пингвинов", конечно, получилась с душком. "Спасибо" судье №13. Жаль. (((
06:12
Новоуепинни
Но так-то Нэш и сами лохи ессно страшные и колхозные. Стока в каждой игре не забить и все мимо пулять - это надо талант иметь. И очень радует Малкин - дно днарское, не видно и не слышно, всю статистику за счет дырявого финика сделал - каждый бросок сразу гол )) Должен ему как ассистенту поляну накрыть
06:10
demetrio1977
Повезло Питсбургу. Нэшвилл расслабился перед овертаймом и тут же получил. Все-таки Ринне не супер вратарь. Кросби просто затерзал оборону Нэшвилла.
06:10
tonipi
Бэттмена освистывают, а Конн Смайт получил Кросби.
06:08
spetrov
Поздравления команде, Малкину и поклонникам!
06:08
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красавцы!)) Сид лучший!)) Тут двух мнений быть не может!))
06:08
Новоуепинни
Позорная чашка. В 1 и 6 игре ключевые чистые голы Нэша судейки аннулировали. А те что пингвинята забили - только благодаря великому влатарю из Финляндии. Которого надо пинками в Куусюси отправить. Вообще-то скандал огромный по судейкам. Позор. С Оттавой их тоже подтащили, хотя Оттава круче
06:08
tonipi
Мюррей вытащил сегодня. и не засчитанный гол Нэшвилла во втором периоде... но вообще, сами виноваты. 4 большинства - и даже 5 на 3! - уж могли бы по типу Хорнквиста заковырять!..
06:07
tonipi
хоккейный сезон 2016-2017 завершён! с чем всех и поздравляю!!!
06:03
serjio_1704
Отличная игра! Пингвинов с победой!
06:03