18:15 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" не может договориться с Дюмулином по зарплате

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"Питтсбург" и защитник Брайан Дюмулин не могут договориться об условиях нового контракта игрока, сообщает нсайдер Эллиотт Фридман. По информации источника, 25-летний игрок рассчитывает, что его зарплата составит 4,35 миллиона долларов, тогда как руководство "пингвинов" не готово предложить ему более 1,95 миллиона.

Дюмулин выступает за "Питтсбург" с 2013 года. В предыдущем сезоне на его счету 15 (1+14) очков в 70 матчах. В плей-офф защитник провел 25 матчей, набрав 6 (1+5) баллов за результативность.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Edgen

Похоже до Арбитража может дойти, Дюма столько не стоит.

18:30

Werewolf

Гм....ну это последствия контракта Шульца. Уж если ему больше 5 мультиков дали, то и Димке надо 3-4 смело отваливать.....Но меньше двух это жестоко.

18:20