"Питтсбург" не может договориться с Дюмулином по зарплате

"Питтсбург" и защитник Брайан Дюмулин не могут договориться об условиях нового контракта игрока, сообщает нсайдер Эллиотт Фридман. По информации источника, 25-летний игрок рассчитывает, что его зарплата составит 4,35 миллиона долларов, тогда как руководство "пингвинов" не готово предложить ему более 1,95 миллиона.

Дюмулин выступает за "Питтсбург" с 2013 года. В предыдущем сезоне на его счету 15 (1+14) очков в 70 матчах. В плей-офф защитник провел 25 матчей, набрав 6 (1+5) баллов за результативность.