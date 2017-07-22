"Питтсбург" не может договориться с Дюмулином по зарплате

"Питтсбург" и защитник Брайан Дюмулин не могут договориться об условиях нового контракта игрока, сообщает нсайдер Эллиотт Фридман. По информации источника, 25-летний игрок рассчитывает, что его зарплата составит 4,35 миллиона долларов, тогда как руководство "пингвинов" не готово предложить ему более 1,95 миллиона.
Дюмулин выступает за "Питтсбург" с 2013 года. В предыдущем сезоне на его счету 15 (1+14) очков в 70 матчах. В плей-офф защитник провел 25 матчей, набрав 6 (1+5) баллов за результативность.
Brian Dumoulin: PIT offer $1.95M. Player ask is $4.35M– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 22 июля 2017 г.
Edgen
Похоже до Арбитража может дойти, Дюма столько не стоит.
18:30
Werewolf
Гм....ну это последствия контракта Шульца. Уж если ему больше 5 мультиков дали, то и Димке надо 3-4 смело отваливать.....Но меньше двух это жестоко.
18:20