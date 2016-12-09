"Питтсбург" нанес поражение "Флориде", Малкин очков не набрал

"Питтсбург" взял верх над "Флоридой" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Первая звезда встречи – форвард "пингвинов" Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка. Его партнер по команде Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Питтсбург" – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Голы: Кросби – 18 (Хернквист, Шири), 3:06 – 0:1. Шири – 7 (Кросби, Шульц), 4:51 – 0:2. Кюнхакль – 2 (Уилсон), 7:34 – 0:3. Ягр – 6 (бол., Барков, Яндл), 26:17 – 1:3. Каллен – 7 (Уилсон, Шульц), 45:48 – 1:4. Хагелин – 3 (п.в., Мюррей), 59:27 – 1:5.

Вратари: Луонго (56:36 – 59:27) – Мюррей.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 29 (7+4+18) – 30 (7+11+12).

Наши: – – Малкин (16:48/2/0).

Майами. BB&T Center.