"Питтсбург" может выменять Брассара у "Оттавы"

Нападающий "Оттавы" Дерик Брассар может продолжить карьеру в "Питтсбурге", сообщает инсайдер TSN Даррен Дреггер. "Пингвины" из-за травмы потеряли не неопределенный срок нападающего Ника Бонино и отмечается, что форвард Райли Шихан не подходит для игры в третьем звене.

Следующим летом 30-летний Брассар станет свободным агентом. В этом сезоне он провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (17+18) очков.