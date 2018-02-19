22:35 19 февраля | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" может выменять Брассара у "Оттавы"

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Нападающий "Оттавы" Дерик Брассар может продолжить карьеру в "Питтсбурге", сообщает инсайдер TSN Даррен Дреггер. "Пингвины" из-за травмы потеряли не неопределенный срок нападающего Ника Бонино и отмечается, что форвард Райли Шихан не подходит для игры в третьем звене.

Следующим летом 30-летний Брассар станет свободным агентом. В этом сезоне он провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (17+18) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Vasek

Пингвины из-за травмы потеряли не неопределенный срок нападающего Ника Бонино и отмечается, что форвард Райли Шихан не подходит для игры в третьем звене., Следующим летом 30-летний Брассар станет свободным агентом. В этом сезоне он провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (17+18) очков.... )))) Видимо переход Бонино в Нэшвилл признан травмой головы? Шэйэна как раз ГМ недавно назвал хорошим центром для третьего звена, вчера вот дубль сделал... Следующее лето будет в 2019-м? Интересно указанные цифры статистики Брассара хотя бы настоящие? )) Это космос ребяты))

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