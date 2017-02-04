"Питтсбург" может обменять Флери?

"Питтсбург" может обменять вратаря Марка-Андре Флери, сообщает официальный сайт НХЛ. "Пингвинз" хотели бы сохранить связку голкиперов Мюррей – Флери до конца сезона, но если 32-летний канадец попросит об обмене, то клуб прислушается к его просьбе.

У Флери заканчивается второй год действия 4-летнего контракта, который приносит хоккеисту в среднем по 5,75 миллиона долларов в год. В этом чемпионате он выполняет обязанности запасного голкипера, хотя в каждом из предыдущих семи сезонов проводил не менее 58 матчей. В этом на его счету 13 побед при 15 поражениях.

В контракте Флери есть пункт о невозможности обмена в 12 клубов лиги. По некоторым сведениям, без его согласия его не сможет забрать к себе "Лас-Вегас" на драфте расширения.