"Питтсбург" Малкина пропустил 8 шайб от "Чикаго" за 2 периода

"Питтсбург" после двух периодов уступает "Чикаго" (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающие "ястребов" Брэндон Саад и Нико Шмальц оформили по дублю. В составе "Чикаго" результативной передачей отметился российский форвард Артем Анисимов. В составе "пингвинов" в голевой атаке принял участие Евгений Малкин. На его счету пас на гол нападающего Фила Кессела. После счет 0:4 вместо вратаря Антти Ниеми на лед появился Мэттью Мюррей, на данный момент пропустивший столько же.

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"Чикаго" - "Питтсбург" - 8:1 (после 2 периода)