"Питтсбург" Малкина проиграл "Сан-Хосе"

"Питтсбург" на выезде потерпел поражение от "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал чешский нападающий Томаш Хертл.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на льду 20 минут и отметился двумя бросками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Питтсбург" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шири - 12 (Симон, Кросби), 3:18 - 0:1. Майер - 10 (Павелски, Бернс), 17:44 - 1:1. Хертл - 13 (бол., Павелски, Бернс), 41:53 - 2:1.

Вратари: Делл - Десмит (57:46).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 36 (14+11+11) - 32 (8+16+8).

Наши: - - Малкин (19:54/2/-1).

21 января. Сан-Хосе. SAP Center.