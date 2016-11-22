"Питтсбург" Малкина проиграл "Рейнджерс", ведя в счете по ходу матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" на своем льду проиграл "Рейнджерс" – 2:5. "Пингвинз" вели по ходу встречи со счетом 2:0. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей. Гости смогли отыграться во втором периоде, забросив три шайбы. В заключительной 20-минутке "Питтсбург" пропустил еще дважды. Для дейсвующих обладателей Кубка Стэнли это поразжение стало вторым подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Рейнджерс" – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Голы: Гюнтцель – 1 (Кессел, Дэйли), 1:02 – 1:0. Гюнтцель – 2 (МАЛКИН, Кессел), 13:12 – 2:0. Нэш – 8, 24:51 – 2:1. Грабнер – 12 (Макдонах), 34:23 – 2:2. Миллер – 8 (мен., Хэйс), 39:11 – 2:3. Хэйс – 9 (Макдонах), 52:46 – 2:4. Степан – 3 (п.в., Нэш, Грабнер), 58:37 – 2:5.
Вратари: Флери (57:05 – 0:00) – Раанта.
Штраф: 6 – 8.
Броски: 31 (14+9+8) – 36 (12+15+9).
Наши: Малкин (20:56/2/-1) – -.
22 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
КубокЛучшийМира
Werewolf КубокЛучшийМира_____Кстати, не смотрел матч???? --------------- Нет, не смотрел. решил вчера досмотреть СКА-ЦСКА, а утром уже не встал рано.
08:58
КубокЛучшийМира
Werewolf КубокЛучшийМира______Что за талант? -------------- Да какой то 22-летний американец с немецкой фамилией. Забил два гола в первом же своём периоде в НХЛ. Играл в тройке с Малкиным. Больше ничего о нём не знаю.)))
08:56
Werewolf
КубокЛучшийМира_____Кстати, не смотрел матч???? Флейри не косячил? Просто чую пятой точкой, что уйдет он в Лас Вегас ))))))
08:13
Werewolf
КубокЛучшийМира______Что за талант?
08:11
КубокЛучшийМира
... Да, кстати, эти 6 секунд общей разницы с Малкиным вылезают из за его (Кросби) игры в меньшинстве. Иногда играет всё таки. Малкин же в меньшинстве вообще не играет. ))) ... Да и вообще заводить старую пластинку не интересно. Давайте лучше обсудим как же так получилось, что талантливый новичок вышел сегодня на свою первую игру не в звене Кросби!? Ну не порядок же! )))
08:01
КубокЛучшийМира
Sn0w У Кросби в последних четырех матчах "-7". Но продолжает играть больше всех. ----------- Это называется, "вырвать информацию из контекста". Сид перед данным матчем забил 12 голов в 12 матчах! Кто то (во всей лиге!) забил больше? Разве не естественно, что он в следующем матче вышел и играл много? Да, Кросби провалился сегодня, а вообще не в "четырёх последних", а в двух матчах, с "ВК" -3 и сегодня -4. Но при этом, он только сейчас "обогнал" Малкина в общем зачёте по плюс/минусу. ))) У Жени полезность 0, у Сида стало -1. А и играет то Кросби в среднем аж на 6 секунд больше Малкина! Офигеть! ))) Ну так почему не играть то? Повторюсь, да в этом матче он провалился, но ведь когда выходишь на матч не думаешь что так произойдёт. Или ты знал и порекомендовал бы ему на игру не раздеваться? )))
07:47
Sn0w
У Кросби в последних четырех матчах "-7". Но продолжает играть больше всех.
06:56