"Питтсбург" Малкина проиграл "Рейнджерс", ведя в счете по ходу матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" на своем льду проиграл "Рейнджерс" – 2:5. "Пингвинз" вели по ходу встречи со счетом 2:0. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей. Гости смогли отыграться во втором периоде, забросив три шайбы. В заключительной 20-минутке "Питтсбург" пропустил еще дважды. Для дейсвующих обладателей Кубка Стэнли это поразжение стало вторым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Рейнджерс" – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Гюнтцель – 1 (Кессел, Дэйли), 1:02 – 1:0. Гюнтцель – 2 (МАЛКИН, Кессел), 13:12 – 2:0. Нэш – 8, 24:51 – 2:1. Грабнер – 12 (Макдонах), 34:23 – 2:2. Миллер – 8 (мен., Хэйс), 39:11 – 2:3. Хэйс – 9 (Макдонах), 52:46 – 2:4. Степан – 3 (п.в., Нэш, Грабнер), 58:37 – 2:5.

Вратари: Флери (57:05 – 0:00) – Раанта.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 31 (14+9+8) – 36 (12+15+9).

Наши: Малкин (20:56/2/-1) – -.

22 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.