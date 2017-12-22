06:02 22 декабря | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" Малкина по буллитам обыграл "Коламбус" Панарина

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"Питтсбург" по буллитам переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и реализовал буллит в серии, а его соотечественник Артемий Панарин забросил шайбу за гостей и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов. Ворота "Коламбуса" защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 39 бросков.

"Коламбус" идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Питтсбург" - на 9-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюбуа - 8 (ПАНАРИН, Карлссон), 27:09 - 0:1. Хернквист - 12 (бол., Кессел, Летанг), 42:25 - 1:1. МАЛКИН - 12 (бол., Кросби), 55:03 - 2:1. ПАНАРИН - 8 (бол., Джонс, Дюбуа), 56:14 - 2:2.

Победный буллит: Летанг.

Вратари: Мюррей - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 26 - 37.

Броски: 41 (15+15+10+1) - 32 (8+11+8+5).

Наши: Малкин (17:59/6/0) - Панарин (22:32/4/1).

22 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Упёртый русский

Боб иногда сказочно выручал просто. Женя с Артемием - красавцы! Интересный матч был, жилы рвали как в ПО прям!

10:44 22 декабря

Werewolf

Идриси ПУсть у Малкина самая высокая зарплата в "Питтсбурге", но он и играет там в данный момент лучше всех._______Ну если только последнюю неделю-полторы брать. Если с сентября, то Кисель поинтереснее смотрится. Сейчас чуть сбавил.

08:13 22 декабря

Идриси

ПУсть у Малкина самая высокая зарплата в "Питтсбурге", но он и играет там в данный момент лучше всех.

07:49 22 декабря

fifa_guru

заметил, что когда Малкина выводят из равновесия (драка или несправедливый по его мнению штраф) - сразу отмечается результативностью

06:35 22 декабря