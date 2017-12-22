"Питтсбург" Малкина по буллитам обыграл "Коламбус" Панарина

"Питтсбург" по буллитам переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и реализовал буллит в серии, а его соотечественник Артемий Панарин забросил шайбу за гостей и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов. Ворота "Коламбуса" защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 39 бросков.
"Коламбус" идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Питтсбург" - на 9-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дюбуа - 8 (ПАНАРИН, Карлссон), 27:09 - 0:1. Хернквист - 12 (бол., Кессел, Летанг), 42:25 - 1:1. МАЛКИН - 12 (бол., Кросби), 55:03 - 2:1. ПАНАРИН - 8 (бол., Джонс, Дюбуа), 56:14 - 2:2.
Победный буллит: Летанг.
Вратари: Мюррей - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 26 - 37.
Броски: 41 (15+15+10+1) - 32 (8+11+8+5).
Наши: Малкин (17:59/6/0) - Панарин (22:32/4/1).
22 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"
LETANGERANG! 🚨 pic.twitter.com/aqGpZGqWgr– Pittsburgh Penguins (@penguins) 22 декабря 2017 г.
Упёртый русский
Боб иногда сказочно выручал просто. Женя с Артемием - красавцы! Интересный матч был, жилы рвали как в ПО прям!
10:44 22 декабря
Werewolf
Идриси ПУсть у Малкина самая высокая зарплата в "Питтсбурге", но он и играет там в данный момент лучше всех._______Ну если только последнюю неделю-полторы брать. Если с сентября, то Кисель поинтереснее смотрится. Сейчас чуть сбавил.
08:13 22 декабря
Идриси
ПУсть у Малкина самая высокая зарплата в "Питтсбурге", но он и играет там в данный момент лучше всех.
07:49 22 декабря
fifa_guru
заметил, что когда Малкина выводят из равновесия (драка или несправедливый по его мнению штраф) - сразу отмечается результативностью
06:35 22 декабря