"Питтсбург" Малкина по буллитам обыграл "Коламбус" Панарина

"Питтсбург" по буллитам переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и реализовал буллит в серии, а его соотечественник Артемий Панарин забросил шайбу за гостей и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов. Ворота "Коламбуса" защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 39 бросков.

"Коламбус" идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Питтсбург" - на 9-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюбуа - 8 (ПАНАРИН, Карлссон), 27:09 - 0:1. Хернквист - 12 (бол., Кессел, Летанг), 42:25 - 1:1. МАЛКИН - 12 (бол., Кросби), 55:03 - 2:1. ПАНАРИН - 8 (бол., Джонс, Дюбуа), 56:14 - 2:2.

Победный буллит: Летанг.

Вратари: Мюррей - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 26 - 37.

Броски: 41 (15+15+10+1) - 32 (8+11+8+5).

Наши: Малкин (17:59/6/0) - Панарин (22:32/4/1).

22 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Малкин и Панарин отметились шайбами в матче "Питтсбург" - "Коламбус"