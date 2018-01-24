"Питтсбург" Малкина переиграл "Каролину"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Харрикейнз".

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сыграл 21 с половиной минуту и сделал четыре броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Каролина" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Райан - 10 (Стемпняк, ван Римсдайк), 27:14 - 0:1. Симон - 2 (Кросби, Шири), 28:03 - 1:1. Ди - 1 (Раст, Кюнхакль), 29:19 - 2:1. Гюнтцель - 15 (Кессел, Шихан), 51:02 - 3:1.

Вратари: Десмит - Уорд (57:24).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 33 (16+10+7) - 35 (11+13+11).

Наши: Малкин (21:37/4/0) - -.

24 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.