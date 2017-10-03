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11:34 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" клянется, что имя Малкина на Кубке Стэнли написано правильно

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"Питтсбург" опроверг информацию о том, что имя нападающего Евгения Малкина на Кубке Стэнли написано неправильно. Вчера после официального представления трофея болельщики на странице "Пингвинз" в Твиттере заметили, что имя россиянина написано с ошибкой – не с буквы "E" (Evgeni), а с буквы "F" (Fvgeni) – вместо Евгений получилось Фвгений.

В ответ на обсуждения фанатов официальная страница "Питтсбурга" оставила запись: "Такое освещение. Мы клянемся".

Напомним, "Питтсбург" выиграл два Кубка Стэнли подряд. В прошлом розыгрыше плей-офф 31-летний Малкин набрал 28 (10+18) очков в 25 матчах.

НХЛ опять ошиблась в имени Малкина на Кубке Стэнли? Фото

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Angeldust

Уроды, сначала не включают в Топ 100, теперь имя корявят. Что-то Krosby там никто не написал

11:58

Serenky25

Не верю! Пришлите кубок.

11:41