"Питтсбург" и "Вашингтон" забросили 15 шайб, Малкин оформил хет-трик

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Вашингтон" со счетом 8:7. Победный гол забил Конор Шири.

Три шайбы в этой встрече забросил российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин. Для него это 11-й хет-трик в карьере. При этом Малкин обошел экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка в списке лучших российских снайперов в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отдал две результативные передачи. В одном из эпизодов форвард забил гол в собственные ворота. Шайба после попытки нападающего "Пингвинз" Брайана Раста отдать пас на пятачок из-за ворот соперника попала в конек Овечкина и заскочила в сетку.

Его соотечественники и партнеры по команде защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов отдали по одному голевому пасу.

Добавим, что "Питтсбург" забросил шесть шайб во втором периоде. Последний раз команде удавалось забить столько голов в одном периоде 24 марта 1996 года в игре с "Рейнджерс".

Напомним, что встреча развивалась следующим образом: на три шайбы "Вашингтона" "Пингвинз" ответили пятью шайбами. "Столичным", тем не менее, удалось сравнять счет. Затем "Питтсбург" усилиями Малкина и Сидни Кросби (который в итоге набрал 4 (1+3) очка) опять вышел вперед. "Вашингтон" снова смог отыграться и перевести встречу в овертайм.

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Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - Вашингтон" - 8:7 ОТ (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Голы: Бураковски - 7 (Винник), 7:06 - 0:1. Бэкстрем - 13 (Оши, ОВЕЧКИН), 17:09 - 0:2. Уильямс - 15 (КУЗНЕЦОВ, Юханссон), 21:17 - 0:3. МАЛКИН - 19 (Дэйли, Шульц), 26:28 - 1:3. Шири - 12 (Кросби, Дэйли), 27:12 - 2:3. Бонино - 7 (Шульц, Кессел), 28:55 - 3:3. Раст - 11 (Дэйли, Мяяття), 33:47 - 4:3. МАЛКИН - 20 (Гюнтцель, Шульц), 34:37 - 5:3. Коннолли - 7 (Чорни, Бураковски), 35:07 - 5:4. Эллер - 5 (мен., Шмидт, Оши), 36:54 - 5:5. МАЛКИН - 21 (бол., Хернквист, Кросби), 37:19 - 6:5. Кросби - 27 (Шири, Раст), 45:55 - 7:5. Оши - 15 (бол., ОВЕЧКИН, Нисканен), 49:29 - 7:6. Эллер - 6 (ОРЛОВ, Нисканен), 54:38 - 7:7. Шири - 13 (Кросби, Шульц), 60:34 - 8:7.

Вратари: Мюррей - Холтби (Грубауэр, 34:37).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 37 (11+16+8+2) - 28 (11+9+8+0).

Наши: Малкин (16:14/5/1) - Кузнецов (17:11/3/-2), Овечкин(20:51/3/-4), Орлов (21:49/3/0).

17 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.