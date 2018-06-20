"Питтсбург" и "Вашингтон" проведут матч 4 октября

Опубликовано расписание первых домашних матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" сыграет 3 октября дома против "Бостона".

"Бостон" первую игру дома проведет 8 октября против "Оттавы", "Вегас" - 4 октября против "Филадельфии", "Тампа-Бэй" - против "Флориды" (6 октября), "Питтсбург" - против "Вашингтона" 4 октября.

"Коламбус" встретится 5 октября с "Каролиной", "Сент-Луис" - 4 октября с "Виннипегом".

Полный календарь сезона станет известен 21 июня.