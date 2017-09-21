"Питтсбург" и "Детройт" забросили 13 шайб, Малкин не играл

"Питтсбург" обыграл "Детройт" в предсезонном матче - 6:5 в овертайме. Самым резултативным в этой игре был нападающий "Пингвинз" Джейк Гюнтцель - 5 (1+4) очков. Евгений Малкин на лед в этой встрече не выходил.
В составе "Ред Уингз" 12 минут 13 секунд на площадке провел нападающий Евгений Свечников. Результативными действиями россиянин не отметился.
НХЛ
Предсезонный матч
"Питтсбург" - "Детройт" - 6:5 ОТ (0:1, 3:2, 2:2, 1:0)
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Al4em1st88
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