"Питтсбург" и "Детройт" забросили 13 шайб, Малкин не играл

"Питтсбург" обыграл "Детройт" в предсезонном матче - 6:5 в овертайме. Самым резултативным в этой игре был нападающий "Пингвинз" Джейк Гюнтцель - 5 (1+4) очков. Евгений Малкин на лед в этой встрече не выходил.

В составе "Ред Уингз" 12 минут 13 секунд на площадке провел нападающий Евгений Свечников. Результативными действиями россиянин не отметился.

НХЛ

Предсезонный матч

"Питтсбург" - "Детройт" - 6:5 ОТ (0:1, 3:2, 2:2, 1:0)