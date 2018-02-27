"Питтсбург" готов предложить Хернквисту контракт на пять лет

Генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд отметил, что клуб близок к продлению контракта с нападающим Патриком Хернквистом. Этим летом 31-летний швед станет неограниченно свободным агентом.

– Я заключал не так много контрактов посреди сезона за свою карьеру, – цитирует The Score Рутерфорда. – Это говорит о том, что Хернквист много значит для нас. Если все будет хорошо, сделка будет оформлена завтра.

Ожидается, что форварду будет предложен контракт на пять лет с зарплатой в 5,3 миллиона долларов за сезон. В этом регулярном чемпионате он набрал 32 (17+15) очка в 51 встрече, всего в НХЛ – 394 (191+203) очка в 630 матчах.