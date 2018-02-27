"Питтсбург" готов предложить Хернквисту контракт на пять лет

Генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд отметил, что клуб близок к продлению контракта с нападающим Патриком Хернквистом. Этим летом 31-летний швед станет неограниченно свободным агентом.
– Я заключал не так много контрактов посреди сезона за свою карьеру, – цитирует The Score Рутерфорда. – Это говорит о том, что Хернквист много значит для нас. Если все будет хорошо, сделка будет оформлена завтра.
Ожидается, что форварду будет предложен контракт на пять лет с зарплатой в 5,3 миллиона долларов за сезон. В этом регулярном чемпионате он набрал 32 (17+15) очка в 51 встрече, всего в НХЛ – 394 (191+203) очка в 630 матчах.
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maks55555
bezik----Я просто забыл, что Кесселу Торонто продолжает платить 1,2 млн.))
15:42
Vasek
maxcds, не скажи, Изя только молодых игроков разводит, со стариками вроде Хорни, подписывающими свой главный контракт жизни, Изя сам садится в лужу регулярно. Чего только стоят 5 млн. в год Джонсону до 34-лет (у Хорни 5 млн. до 36, не велика разница). Косяк с 11 лямами резко сдавшему Коберну, 6 млн. одноногому Джирарди... Легко торговаться с Кучеровым, который ни в арбитраж пойти не может, ни в ЦСКА уйти, плюс моральный должок за операцию. Контракт Хедмана не так чтобы выгодный для клуба. Вот Стэмкос реальную скидку сделал, но того травмы лишили козырей, кмк.
15:35
bezik
У Кессела 8. Нифига себе незначительно. Кессел ближе к Кросби с Малкиным, чем к Хорни. Чем то Хорни напоминает здорового Францена.
14:28
maxcds
Созвонился с Изей, посмеялись, короч считаем дороховато или долговато.
14:13
maks55555
У Кессела незначительно больше контракт)))
13:51
Марио66
Сорян за тавтологию. Я под средними креветками чутка.
13:46
Марио66
Ну такое. ОтХернквиста лично я ждал чуточку больше, чем он в итоге дал Питтсбургу. В Нэшвилле он играл куда бОльшую роль, чем подыгрыш на пятаке. От Кросби визуально больше физики на чистом льду и бортов, чем от Патрика. За 5000к можно было и моложе альтернативу найти.
13:44
Антон Шипулин гений биатлона
На 5 лет деревяшке 5 лямов? Бугагашеньки. Верной дорогой идете товарищи - прямиком на дно!)))
11:26
Easycure
Шикарная новость, если это так. Хорни очень нужен. а 5.3 это почти даром.
11:08
bezik
К словам Vasek еще добавлю, чем Хорни хуже убогих Окпосо, Лэдда и Эрикссона, получивших 6х6? Скидка от шведа, да и срок 5 лет. Как раз истечет контракт к началу глобальной перестройки
10:53
Vasek
И Малкин счастлив должно быть. Наконец-то его вингера продлили, а не обменяли))
10:37
Vasek
5,3 гроши за Хорни. Не так-то просто найти чувака, готового качественно играть на пятачке в большинстве. Отсюда и частые травмы. А ещё он боец. И опять же за победный гол в КС отблагодарить нужно было. Цена вопроса +1 млн. к окладу. Вообще подарок от игрока. Летом ему спокойно могли дать от 6 млн. и выше.
10:34
maxcds
ну как бэ потолкаться на пятаке у пингвинов лучше него пока никто не сможет, игрок полезный, и давать контракт до 36 лет видится правильным, но 5,3...
10:13
bezik
Да уже подписано. Какие 3 на 3 - это что за бред? Один из самых полезных игроков ПП, в том числе и в ПО, работяга. Да и сейчас контракт на 5 не кажется уж очень дорогим. Всего на 1 млн подняли з/п
10:12
igogohruhru
Вот это да! На вид как бы кажется таким толстомордым а на самом деле по весу один - из самых легких пенгвинов.
09:42
Долго наблюдал за идиотами на эт
Игроку за 30 уже, а ему такой долгий контракт на такую сумму, 3*3 вот это вариант))
09:39
fifa_guru
для клуба бы неплохо подписать на 4-4,5. имхо на спад пошел, и 5,3 в течение 6 лет скорее ущерб клубу)
09:24
Идриси
Коллега maxcds, я хоть и не пингвин, но еще несколько дней назад говорил здесь о том, что зарплату Хорнквисту придется поднимать.
09:20
maxcds
нннуу... может быть, но рисково оченна. а что 23-24 на 5 никак? 5,3, имхо, эт только еслиф на 2-3. что думают пингвины нашей ветки?
08:40