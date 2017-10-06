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19:30 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" – "Чикаго": такого провала у обладателя Кубка Стэнли не было 25 лет


Впервые с 1992 года действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 шайб. Любопытно, что 25 лет назад аналогичная неудача также постигла "Питтсбург", разгромленный "Рейнджерс" – 3:11.

В XXI веке чемпионы только четыре раза позволяли соперникам забить больше семи голов. По два раза восемь шайб получали "Тампа-Бэй" (сезон-2005/06 – "Флорида" – 2:8, "Баффало" – 5:8) и "Детройт" (сезон-2008/09 – "Нэшвилл" – 0:8, "Коламбус" – 2:8). (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил больше 8 шайб

Дата

Чемпион

Соперник

Счет

25.02.1981

Айлендерс

Калгари (г)

4:11

08.01.1986

Эдмонтон

Торонто (г)

8:11

25.11.1992

Питтсбург

Рейнджерс (д)

3:11

06.10.2017

Питтсбург

Чикаго (г)

1:10

04.02.1981

Айлендерс

Рейнджерс (г)

3:9

20.10.1981

Айлендерс

Лос-Анджелес (д)

6:9

11.12.1985

Эдмонтон

Чикаго (г)

12:9

04.04.1986

Эдмонтон

Калгари (г)

3:9

24.11.1993

Монреаль

Филадельфия (г)

2:9

13.04.1994

Монреаль

Детройт (г)

0:9

23.10.1985

Эдмонтон

Виннипег (г)

3:9

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Материалы других СМИ
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