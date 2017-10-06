"Питтсбург" – "Чикаго": такого провала у обладателя Кубка Стэнли не было 25 лет

Впервые с 1992 года действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 шайб. Любопытно, что 25 лет назад аналогичная неудача также постигла "Питтсбург", разгромленный "Рейнджерс" – 3:11.
В XXI веке чемпионы только четыре раза позволяли соперникам забить больше семи голов. По два раза восемь шайб получали "Тампа-Бэй" (сезон-2005/06 – "Флорида" – 2:8, "Баффало" – 5:8) и "Детройт" (сезон-2008/09 – "Нэшвилл" – 0:8, "Коламбус" – 2:8). (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил больше 8 шайб
|
Дата
|
Чемпион
|
Соперник
|
Счет
|
25.02.1981
|
Айлендерс
|
Калгари (г)
|
4:11
|
08.01.1986
|
Эдмонтон
|
Торонто (г)
|
8:11
|
25.11.1992
|
Питтсбург
|
Рейнджерс (д)
|
3:11
|
06.10.2017
|
Питтсбург
|
Чикаго (г)
|
1:10
|
04.02.1981
|
Айлендерс
|
Рейнджерс (г)
|
3:9
|
20.10.1981
|
Айлендерс
|
Лос-Анджелес (д)
|
6:9
|
11.12.1985
|
Эдмонтон
|
Чикаго (г)
|
12:9
|
04.04.1986
|
Эдмонтон
|
Калгари (г)
|
3:9
|
24.11.1993
|
Монреаль
|
Филадельфия (г)
|
2:9
|
13.04.1994
|
Монреаль
|
Детройт (г)
|
0:9
|
23.10.1985
|
Эдмонтон
|
Виннипег (г)
|
3:9
Жаркое из "Пингвинов". "Чикаго" разорвал команду Малкина – 10:1
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Детройт Ред Уингз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Баффало Сэйбрз
- Нэшвилл Предаторз
- Флорида Пантерз