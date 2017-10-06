"Питтсбург" – "Чикаго": такого провала у обладателя Кубка Стэнли не было 25 лет

Впервые с 1992 года действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 шайб. Любопытно, что 25 лет назад аналогичная неудача также постигла "Питтсбург", разгромленный "Рейнджерс" – 3:11.

В XXI веке чемпионы только четыре раза позволяли соперникам забить больше семи голов. По два раза восемь шайб получали "Тампа-Бэй" (сезон-2005/06 – "Флорида" – 2:8, "Баффало" – 5:8) и "Детройт" (сезон-2008/09 – "Нэшвилл" – 0:8, "Коламбус" – 2:8). (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил больше 8 шайб

Дата Чемпион Соперник Счет 25.02.1981 Айлендерс Калгари (г) 4:11 08.01.1986 Эдмонтон Торонто (г) 8:11 25.11.1992 Питтсбург Рейнджерс (д) 3:11 06.10.2017 Питтсбург Чикаго (г) 1:10 04.02.1981 Айлендерс Рейнджерс (г) 3:9 20.10.1981 Айлендерс Лос-Анджелес (д) 6:9 11.12.1985 Эдмонтон Чикаго (г) 12:9 04.04.1986 Эдмонтон Калгари (г) 3:9 24.11.1993 Монреаль Филадельфия (г) 2:9 13.04.1994 Монреаль Детройт (г) 0:9 23.10.1985 Эдмонтон Виннипег (г) 3:9

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