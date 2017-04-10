"Питтсбург" без Малкина проиграл "Рейнджерс"

"Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победная шайба в этой встрече на счету Джимми Веси. В составе хозяев 14 минут 51 секунду на льду провел нападающий Павел Бучневич. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин участия в этой игре не принимал из-за травмы.

НХЛ

"Рейнджерс" - "Питтсбург" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бонино - 18 (Симон, Кессел), 9:16 - 0:1. Макдона - 6 (Грабнер), 13:54 - 1:1. Степан - 17 (бол., Макдона, Зибанежад), 18:31 - 2:1. Роуни - 3, 33:38 - 2:2. Веси - 16 (Зибанежад), 47:23 - 3:2.

Вратари: Хелльберг - Джарри (58:34 - 59:49).

Штраф: 0 - 2.

Броски: 25 (6+7+12) - 24 (12+5+7).

Наши: Бучневич (14:51/0/0) - -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden.