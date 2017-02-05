"Питтсбург" без Малкина победил в гостях "Сент-Луис"

"Питтсбург" переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первая звезда встречи – нападающий "Пингвинз" Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка. Его партнер по команде Евгений Малкин пропускал игру из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Питтсбург" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Кросби – 29 (Куниц), 15:50 – 0:1. Летанг – 5 (Роуни, Раст), 21:34 – 0:2. Шульц – 9 (Кросби, Куниц), 32:02 – 0:3. Берглунд – 12 (Парэйко, Эдмундсон), 50:22 – 1:3. Кросби – 30 (п.в.), 59:42 – 1:4.

Вратари: Аллен (58:59 – 59:42) – Флери.

Штраф: 30 – 4.

Броски: 23 (4+12+7) – 31 (12+7+12).

Наши: Барбашев (9:23/0/+1), Тарасенко (21:12/2/-4), Якупов (9:31/2/+1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.