"Питтсбург" без Малкина обыграл "Коламбус" Бобровского в овертайме

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Коламбус" в овертайме - 4:3. Победную шайбу забросил Фил Кессел. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел на льду полный матч и отразил 29 бросков из 33. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Коламбус" - 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Кессел - 16 (Дюмулин, Дэйли), 13:37 - 1:0. Хернквист - 15 (Каллен, Летанг), 18:28 - 2:0. Дубински - 6 (Дженнер, Джонсон), 35:43 - 2:1. Бонино - 8 (Гюнтцель, Кессел), 38:23 - 3:1. Веннберг - 10 (Саад, Джонс), 40:29 - 3:2. Аткинсон - 25 (Дубински, Джонсон), 51:20 - 3:3. Кессел - 17 (бол., Летанг, Шульц), 63:15 - 4:3.

Вратари: Мюррей - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 33 (13+11+4+5) - 31 (13+10+8+0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.